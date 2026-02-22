川普關稅被判違法／學者憂心 貿易戰恐升級

美國最高法院否決川普對外國加徵對等關稅，市場第一反應普遍認為川普遭遇挫敗，認定貿易戰將降溫，但台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，這種判斷過於單純，實際上並非關稅退場，而是關稅政策換彈夾、即將升級的新起點。

李鎮宇示警，台灣政府與朝野不應誤判局勢，這不代表台灣可以對美國既有承諾打折或放鬆貿易遵循。相反地，當行政彈性工具受限，美國將更傾向啟動貿易法第232條（國安）或第301條（不公平貿易）程序，一旦走程序，走國安報告、跨黨派支持，到那個階段談判空間會更小，政治成本會更高。對一個高度依賴出口與國際合作的經濟體來說，信用本身就是戰略資產，一旦被質疑，代價遠超過關稅數字。

對台灣產業影響亦複雜。李鎮宇指出，台美貿易協定仍可保障232條款涵蓋的產品，汽車及半導體仍具競爭優勢；但對一般產品而言，不含232條款的商品將適用MFN稅率加上122條短期關稅，與未簽自貿協議國家相同。原本台灣傳產可藉15%封頂關稅拉平與日韓稅率，並優於東南亞競爭者，但新制下這種優勢減弱，對傳產業較為不利。

李鎮宇指出，美國正將「經濟安全」寫入制度，這是一種結構性改變，而非單一總統風格政策。他認為，美國內部權力重分配，將使貿易政策從暫時性武器轉為成熟、制度化工具，意味貿易戰並未結束，而是升級。