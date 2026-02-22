川普關稅被判違法／金控：美債市風險高於股市

美國最高法院駁回美國川普對等關稅政策，根據大型金控內部最新出爐評估報告，由於債市會受到美國政府赤字與退稅衝擊，風險將高於股市，同時也會衝擊美元。

大型金控整體判讀認為，股市主要驅動仍偏向有效稅率下修、關稅任意性被收斂，及降息壓力這三種結果的綜合影響，較不構成立即性利空，反而是債市需更關注赤字、退稅、供給對長端溢價的影響，使曲線陡峭化風險高於股市風險；匯市方面，同樣由於財政前景惡化與降息壓力提升，對美元偏不利。

大型金控高層直言，最高法院裁決後，美國金融市場波動不大，代表市場都有共識，認為川普不會束手就擒，川普還有很多運用美國法律跟行政法的空間繼續跟最高法院耗下去。

高層說明，川普可運用職權包括1974年貿易法第301條款&第122條款，1962年貿易擴張法第232條款，1930年斯姆特—霍利關稅法第338條款。