川普關稅被判違法／金控：美債市風險高於股市

經濟日報／ 記者朱漢崙／台北報導

美國最高法院駁回美國川普對等關稅政策，根據大型金控內部最新出爐評估報告，由於債市會受到美國政府赤字與退稅衝擊，風險將高於股市，同時也會衝擊美元。

大型金控整體判讀認為，股市主要驅動仍偏向有效稅率下修、關稅任意性被收斂，及降息壓力這三種結果的綜合影響，較不構成立即性利空，反而是債市需更關注赤字、退稅、供給對長端溢價的影響，使曲線陡峭化風險高於股市風險；匯市方面，同樣由於財政前景惡化與降息壓力提升，對美元偏不利。

大型金控高層直言，最高法院裁決後，美國金融市場波動不大，代表市場都有共識，認為川普不會束手就擒，川普還有很多運用美國法律跟行政法的空間繼續跟最高法院耗下去。

高層說明，川普可運用職權包括1974年貿易法第301條款&第122條款，1962年貿易擴張法第232條款，1930年斯姆特—霍利關稅法第338條款。

台美關稅

川普關稅被判違法／專家看變局 傳產壓力加劇

對等關稅遭美國最高法院推翻，美國政府擬改課10％全球臨時關稅。專家分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大...

川普關稅被判違法／機械業：速確認台美協定效力 企業面臨的不確定性升高

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，...

川普關稅被判違法／川普：多數貿易協議仍有效 再度點名台灣偷走晶片產業

美國最高法院20日推翻川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會，以極為激烈的措辭回應。他說，「很...

川普關稅被判違法／賴總統：確保最佳待遇不打折 維持相對競爭優勢

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統昨（21）日於臉書發文表示，因應接下來可能變化，會密切關注川普政府後續措施，與美...

川普關稅被判違法／爭取更明確承諾 當務之急

美國最高法院推翻對等關稅，被視為美國總統川普第二任期以來最大挫敗，然這場「解放日」以來關稅大戰落幕了嗎？對美投資承諾、提...

川普關稅被判違法／紐時：台輸美產品 多不受影響

美國最高法院判定美國總統川普的多項關稅無效，此舉讓川普政府近幾個月與多國達成的貿易協議陷入變數。紐約時報分析，台灣輸美項...

