川普關稅被判違法／央行緊急開會推演衝擊 匯銀人士提五點觀察

美國最高法院否決川普總統加徵對等關稅，白宮隨即宣布擬改課10％全球臨時關稅，中央銀行昨（21）日緊急召開內部會議，包括央行總裁楊金龍、外匯局長蔡烱民與相關主管一早即進入狀況，針對美國關稅新制對匯市、資本流動與通膨預期的可能影響進行沙盤推演。

由於此一關稅架構突變牽動全球金融市場，國內金融圈高度警戒，不少業者也提前結束年假返崗研判衝擊。

關鍵匯銀人士並提出五點觀察：一、退稅非自動，企業須提告主張權利。對於已徵收的IEEPA對等關稅，最高法院僅就法律授權範圍作出定調，並未裁示自動退稅。退稅機制並非自動啟動，企業端將面臨時間與程序成本的不確定性。外界估計，2025年4月至2026年1月間已徵得金額約2,000億美元。

二、122條上路，明定與232不可疊加。此一「不可疊加」設計，顯著降低過去在對等關稅架構下多重加碼的上限風險。至於301條（不公平貿易）和338條（歧視美國）則為彈性工具，第338條理論上最高可達50%，雖歷來少用，但仍保留為政策工具。

三、平均有效關稅料回落至4%~5%，關鍵產業設豁免機制。美國平均有效關稅2024年約2.3%，2025年12月升至約9.4%，較前一年增加7.1個百分點。新制稅率先行10%，若順利施行，平均有效稅率可望回落至4%~5%水準。政策亦設計多項豁免，包括半導體等關鍵產業與具戰略意義項目；同時，對美墨加協定成員及部分中南美安排給予例外，反映供應鏈經由墨西哥、加拿大轉運的現實。市場反應整體偏穩，美股略偏正面。

四、通膨、美元與美債殖利率影響可控。通膨方面，美國最新PCE月增約0.4%，核心PCE約2.9%。服務項目通膨放緩，但商品價格受關稅推升形成拉鋸。新制雖仍具推升通膨效果，但力道較溫和。聯準會利率預測路徑亦暗示，2%目標可能要到2027年後才更具把握。美債殖利率短期未必因關稅新制急升，仍將取決於美國財政可持續性。美元方面，較激烈的關稅政策曾壓抑匯價，新制對美元偏好略有改善；在替代支付體系不足下，去美元化動能難以明顯升溫。

五、財政銜接與落地仍存變數。122條10%稅率較舊制低，既有已談妥寫入15%的對等關稅協議如何銜接為10%，尚待再協商；加上在途貨物、出關時點與150天生效期限等技術細節，平均稅率回落將呈現漸進式調整，並伴隨操作層面的複雜性。