川普關稅被判違法／機械業：速確認台美協定效力 企業面臨的不確定性升高

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，目前相關訊息很混亂，「讓子彈再飛一下」，他也期盼政府能儘速確認台美關稅貿易協定（ART）是否仍然有效。

莊大立表示，最近公會會員廠商普遍反映，客戶詢問度增加，訂單陸續回流，儘管美國最高法院決議再讓市場出現不確定性，但整體影響應該不會太大。

尤其AI、半導體產業熱度有增無減，機械公會對今年機械出口成長5%至10%、機械產值成長10%以上預期不變。

和大集團總裁沈國榮表示，後續還要再看川普反應，因為美國總統仍然有122條款、232條款、301條款可以用，這些條款可能會降低稅率，但也有10%疊加等問題，對塑膠製品、五金、機械等，可能讓我國跟鄰近競爭國家競爭力回復原來的壓力，要再觀察一陣子川普的做法。

友嘉集團總裁朱志洋也很憂心，台灣工具機原本銷美關稅是4.5%，如果以此基準疊加10%到14.5%，此稅率反而對台灣不利，因為日本跟韓國工具機稅率原本為零，所以疊加的稅率為10% ，台灣工具機競爭力又回到原來壓力，這點希望政府能儘快與美方確認。

程泰集團會長楊德華指出，川普已表示美國和許多國家談判達成的貿易協議依然有效，他認為川普指的可能就是台灣、日本與南韓，因此台美關稅協定改變的可能性不大，他已要求求美國子公司與美國海關等相關單位確認後續政策方向。

楊德華表示，台美關稅談判簽署後，客戶觀望氣氛消除，加上集團在美國經營已久並設有發貨倉庫，近期訂單明顯回流，整體來看是往好的方向發展，集團目前也是依15%關稅基礎出貨，一切正常。

楊德華最近前往馬來西亞拜訪代理商，得到東南亞客戶陸續回補庫存消息，現在有幾十台的大單正在洽談；過年後，他準備前往歐洲及土耳其、保加利亞等地拜訪客戶，歐洲的軍工、航太及能源產業相對穩健，預期集團今年業績應有兩位數增長。