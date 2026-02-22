川普關稅被判違法／專家看變局 傳產壓力加劇

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
中央大學經濟系教授吳大任。 記者陳正興／攝影
中央大學經濟系教授吳大任。 記者陳正興／攝影

對等關稅遭美國最高法院推翻，美國政府擬改課10％全球臨時關稅。專家分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大，但應關注貿易競爭國在稅率上也受惠，恐加劇台灣傳產壓力。

此外「川習會」3月底登場，台灣該如何對華府說話才有效、如何降低「重談成本」將是當務之急。

美國最高法院以投票結果6：3裁定，總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球實施對等關稅及針對性進口稅，已逾越總統權限；川普隨即宣布將依據貿易法第122條啟動新關稅，加徵10％「全球關稅」。

中央大學經濟系教授吳大任分析，IEEPA對等關稅對台灣影響主要在傳統產業，這部分占台灣銷美比重僅約二成多，不到30％，以總體經濟角度看，對台灣影響有限。

吳大任分析，台美對等貿易協定（ART）談定的對等關稅稅率為15％且不疊加，平均輸美關稅降至12％左右，現在美國根據122條款祭出10％全球關稅並疊加最惠國（MFN）稅率，加總起來也約12％，變化不大；232條款方面，台灣已在ART取得最優惠待遇，影響相對有限。

但吳大任指出，川普祭出122條款課徵10％稅率，對於台灣競爭國家包括中國大陸、日本、南韓而言都可能是利多。

大陸因適用稅率大幅調降，可能最受惠，另對日韓而言，占其出口一定比重的傳產也可能受惠，台灣傳產在這樣環境下競爭壓力恐會加劇。

前國民黨立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁分析，對台灣而言，重點不是稅率本身，而是如何面對後續不確定性。他指出，美中領導人川普、習近平將於3月31日至4月2日會晤，川普關稅政策受挫，北京更傾向提出多議題打包，包括關稅、科技出口限制、芬太尼與關鍵礦物及施壓川普對台議題，會被放進同一個交換框架。

許毓仁強調，台灣要讓華府理解，台海穩定不是可以用來換取短期美中貿易降溫籌碼，而是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件；此外台灣對外要呈現「監督可以更嚴，但方向一致、履約一致」，內部愈分裂，外部愈容易把台灣視為可被調節的變數。

許毓仁指出，美方祭出122條款，企業最需要的是穩定的操作手冊，最怕規則一變，整條供應鏈被迫重談，台灣必須將不確定性壓到最低，政府要盤點輸美產品豁免項目、合約關稅分攤條款、與在美庫存及轉運節點，先把「重談成本」降到最低。

延伸閱讀

台美關稅

延伸閱讀

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

相關新聞

川普關稅被判違法／專家看變局 傳產壓力加劇

對等關稅遭美國最高法院推翻，美國政府擬改課10％全球臨時關稅。專家分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大...

川普關稅被判違法／機械業：速確認台美協定效力 企業面臨的不確定性升高

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，...

白話財經／百年公司債 對利率變動很敏感

谷歌母公司Alphabet打算發行百年期公司債，讓「百年債」成為市場目光焦點。外媒報導，這次發行規模約十億英鎊，票面利率...

川普關稅被判違法／川普：多數貿易協議仍有效 再度點名台灣偷走晶片產業

美國最高法院20日推翻川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會，以極為激烈的措辭回應。他說，「很...

川普關稅被判違法／爭取更明確承諾 當務之急

美國最高法院推翻對等關稅，被視為美國總統川普第二任期以來最大挫敗，然這場「解放日」以來關稅大戰落幕了嗎？對美投資承諾、提...

川普關稅被判違法／紐時：台輸美產品 多不受影響

美國最高法院判定美國總統川普的多項關稅無效，此舉讓川普政府近幾個月與多國達成的貿易協議陷入變數。紐約時報分析，台灣輸美項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。