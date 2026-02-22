川普關稅被判違法／專家看變局 傳產壓力加劇

對等關稅遭美國最高法院推翻，美國政府擬改課10％全球臨時關稅。專家分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大，但應關注貿易競爭國在稅率上也受惠，恐加劇台灣傳產壓力。

此外「川習會」3月底登場，台灣該如何對華府說話才有效、如何降低「重談成本」將是當務之急。

美國最高法院以投票結果6：3裁定，總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球實施對等關稅及針對性進口稅，已逾越總統權限；川普隨即宣布將依據貿易法第122條啟動新關稅，加徵10％「全球關稅」。

中央大學經濟系教授吳大任分析，IEEPA對等關稅對台灣影響主要在傳統產業，這部分占台灣銷美比重僅約二成多，不到30％，以總體經濟角度看，對台灣影響有限。

吳大任分析，台美對等貿易協定（ART）談定的對等關稅稅率為15％且不疊加，平均輸美關稅降至12％左右，現在美國根據122條款祭出10％全球關稅並疊加最惠國（MFN）稅率，加總起來也約12％，變化不大；232條款方面，台灣已在ART取得最優惠待遇，影響相對有限。

但吳大任指出，川普祭出122條款課徵10％稅率，對於台灣競爭國家包括中國大陸、日本、南韓而言都可能是利多。

大陸因適用稅率大幅調降，可能最受惠，另對日韓而言，占其出口一定比重的傳產也可能受惠，台灣傳產在這樣環境下競爭壓力恐會加劇。

前國民黨立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁分析，對台灣而言，重點不是稅率本身，而是如何面對後續不確定性。他指出，美中領導人川普、習近平將於3月31日至4月2日會晤，川普關稅政策受挫，北京更傾向提出多議題打包，包括關稅、科技出口限制、芬太尼與關鍵礦物及施壓川普對台議題，會被放進同一個交換框架。

許毓仁強調，台灣要讓華府理解，台海穩定不是可以用來換取短期美中貿易降溫籌碼，而是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件；此外台灣對外要呈現「監督可以更嚴，但方向一致、履約一致」，內部愈分裂，外部愈容易把台灣視為可被調節的變數。

許毓仁指出，美方祭出122條款，企業最需要的是穩定的操作手冊，最怕規則一變，整條供應鏈被迫重談，台灣必須將不確定性壓到最低，政府要盤點輸美產品豁免項目、合約關稅分攤條款、與在美庫存及轉運節點，先把「重談成本」降到最低。