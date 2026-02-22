白話財經／百年公司債 對利率變動很敏感

谷歌母公司Alphabet打算發行百年期公司債，讓「百年債」成為市場目光焦點。外媒報導，這次發行規模約十億英鎊，票面利率約百分之六點一二五，帶動市場積極認購。

百年債意指到期日長達一百年的債券。發行人承諾在存續期間依約支付固定利息，並在到期時償還本金。它與一般十年或廿年公司債的差異只有一個：時間。正因為時間極長，百年債對利率變動特別敏感，若市場利率上升一個百分點，百年債的價格跌幅往往會顯著大於中短天期債券；反之，若利率下滑，價格上漲幅度也更明顯。這種特性，使它在資產配置中既可能放大收益，也可能放大波動。

Alphabet選擇百年期融資，核心原因在於ＡＩ相關投資規模快速擴大。資料中心、ＡＩ運算能力與雲端基礎建設屬於重資本支出，投資回收期動輒數十年。透過發行百年期債券，公司可以在信用評等維持高檔時鎖定長期固定利率資金，減少未來再融資的不確定性。以約百分之六的固定票息換取一百年的資金來源，本質上是企業對自身現金流穩定性的長期押注。

公用事業與公益機構是百年債較常見的發行者。電力、基礎建設與大型公益基金的現金流相對穩定，市場較容易接受超長天期融資。歐洲部分電力與基礎建設企業曾發行五十年以上甚至接近百年期的債券，票面利率多落在百分之五到六。對壽險與退休基金而言，這類資產的吸引力不小。

百年債也有鮮明的警示案例。二○一七年阿根廷發行百年期國債，票面利率超過百分之七，當時市場認購踴躍。然而不到三年，阿根廷即因財政與外債壓力進入主權違約與重整程序，百年債也納入重組範圍。投資人不僅承受價格大幅折價，也面臨條件變更與減損。這顯示期限再長，若信用基礎動搖，風險仍存在。

除了阿根廷，美國總統川普在首次任內曾提出，美國政府可考慮發行百年期零息國債，以鎖定長期資金。該構想最終並未實施，但顯示在特定利率條件下，百年債被視為政府財務操作選項。

百年債優點在鎖定長期利率與穩定現金流，壽險或退休基金是主要買家。業者指出，壽險與年金商品給付期限往往超過卅年甚至更久，只要發行人信用穩健，長期持有可持續收息。但其缺點同樣具體，第一，利率上升時價格波動幅度大；第二，市場交易量相對有限，流動性風險不可忽視；第三，企業或國家若遭遇產業顛覆或財政惡化，信用風險也不小。