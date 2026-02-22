川普關稅被判違法／川普：多數貿易協議仍有效 再度點名台灣偷走晶片產業

美國最高法院20日推翻川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會，以極為激烈的措辭回應。他說，「很多」已談成的貿易協議仍將維持有效，並再度點名台灣「偷走」美國晶片產業。

川普開場便說：「最高法院的關稅判決令人深感失望，我對某些大法官的作為感到可恥。」在談及長年貿易失衡時，川普提到台灣：「台灣偷走我們的晶片產業。他們做晶片做了三十多年，一直做一直做。他們讓我們的公司垮了，英特爾本來會是現在最大的公司。我在本屆政府初期扶了英特爾一把。」

他接著說：「現在台灣所有那些公司都在亞利桑那州、德州和其他地方設廠，因為他們不想支付關稅。他們全都湧進美國。」

有記者詢問川普，對於過去曾洽談貿易協議的國家，是否預期對方會要求重新談判；若真如此，他會如何回應；記者也追問，這是否可能削弱美方在談判中的籌碼與主導力。

對此，川普並未直接回應，僅表示將「直接全面實施10%的關稅」，並在接下來約五個月內進行必要調查，以便對其他國家加徵「公平的關稅，或就是關稅」，並稱最終「為美國帶進來的錢，會比過去任何時候都多」。

川普在記者會尾聲這麼說：「過去每次我站起來，你們都會問：『如果你不能收關稅怎麼辦？』現在我們可以了。而且在他們的判決中，他們明確說我們可以做這些替代方案。」

川普在記者會重申對中國大陸立場，並強調美國對該國貿易呈現逆差的嚴重性：「中國有數千億美元的對美貿易順差。他們用這些錢重建當地，重建軍隊。