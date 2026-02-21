美國關稅新局 卓揆：審慎因應世界變局

快訊

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左三）表示，他與副院長鄭麗君（左四）、秘書長張惇涵（左二）及談判團隊成員，已針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。圖取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰（左三）表示，他與副院長鄭麗君（左四）、秘書長張惇涵（左二）及談判團隊成員，已針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。圖取自卓榮泰臉書

美國最高法院裁定對等關稅無效，行政院長卓榮泰21日在臉書發文表示，他與副院長鄭麗君、秘書長張惇涵及談判團隊成員，已針對美國關稅新局進行推估並分析盤整，會確保台灣最佳待遇，及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。

卓榮泰表示，美國最高法院判決牽動全球經貿情勢，目前美國政府已宣布啟動《1974年貿易法》第122條款，課徵全球150天的10%+MFN的暫時性關稅。

232條款部分，美方已說明不受影響，卓揆已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變。對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，他也請談判團隊審慎評估，與美國政府保持緊密聯繫，一切以確保國家及產業最大利益為目標，適時向國人說明。

卓榮泰表示，談判團隊過去歷經兩階段談判，談出了確保國家利益、產業利益、糧食安全、國人健康的成果，更談出了與歐盟日韓同等的關稅優惠，以及232條款最惠國待遇，這是談判團隊的重要成果，也是面對新情勢的有利基礎。

卓揆強調，後關稅時代，全球經貿局勢是動態發展的，政府要做的是「關注變局」、「確保成果」、「審慎因應」。政府會確保台灣最佳待遇，以及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。

卓揆表示，相信副院長所率領的談判團隊，能在原有的優勢基礎下，繼續確保國家最大利益，也確保產業的國際競爭力。同時，台灣將持續優化經貿體制、促進雙向投資機會，並且與美國建立更穩固的合作基礎，持續深化台美戰略夥伴關係，並朝維護國家安全與經濟安全的共同目標努力。

卓揆表示，日本首相高市早苗說，不敢挑戰的國家是沒有未來的，他要說，台灣始終都在迎向挑戰中創造未來。

