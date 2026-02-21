美最高法院裁定無效 川普關稅武器恐升級？學者：台灣別誤判情勢

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，牽動全球政經局勢變化。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今天表示，這是關稅武器即將升級前的「換彈匣」，當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301這種正式程序，談判空間恐將更小，呼籲台灣政府、朝野不要誤判情勢。

美國最高法院裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA向各國徵收的「對等」關稅等同於違法。對此，川普今天於白宮記者會表示，他將根據貿易法第122條款，簽署一項命令，在現有常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。

針對川普關稅遭到否定的新變化，李鎮宇在財訊專欄撰文指出，美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，很多人判定貿易戰會降溫，全球風險下降，不過他認為這種判讀太Naive（天真），這根本不是關稅退場，而是關稅武器即將升級前的「換彈匣」。

李鎮宇分析，IEEPA原本的威嚇在於可以因對方不履約而隨時加碼，如今這個彈性被法院限縮，未來若要升級，只能走「1962年貿易擴張法」第232條或「1974年貿易法」第301條。232條可用國安理由鎖定特定產業，如汽車、鋼鋁、晶片。

他表示，301條是針對國家展開正式調查，如美國貿易代表辦公室已宣布，新的301條款調查將加快，並涵蓋大多數主要貿易夥伴，可能涉及工業產能過剩、強迫勞動、藥品定價行為、對美國科技公司歧視等。

李鎮宇指出，美國有關稅3層結構防護網，第1層是122條款的15%上限，作為過渡。第2層是232與301制度化升級，把貿易衝突轉為產業與國安框架。第3層是「1930年史慕特-霍利關稅法」第338條，作為極端情境下的威嚇備用，這條授權總統只要認定他國「對美國有歧視或不合理限制」，就可直接課徵最高50%的關稅，且不必事先展開正式調查。

他進一步說，IEEPA被否決，不是削弱貿易戰，而是讓貿易戰「合法化」，從緊急命令變成產業調查，從總統裁量變成跨部門程序，這種制度型關稅比情緒式關稅更持久。

李鎮宇說，他必須直白點名台灣政府、朝野萬萬不要誤判，不要以為IEEPA被否決，就可以對美國食言，或對既有承諾打折，這樣的風險反而更大，當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301正式程序，「一旦走程序，走國安報告、跨黨派支持、白紙黑字，到那個階段，談判空間會更小，政治成本會更高」。

他強調，對一個高度依賴出口與國際合作的經濟體來說，信用本身就是戰略資產，一旦被質疑，代價遠超過關稅數字。

針對台灣產業的影響，李鎮宇認為情境比較複雜，台美貿易協議仍可確保232條款涵蓋產品，主要是汽車跟半導體具有優勢。不過，之前簽關稅15%封頂，等於台灣傳產業在美國貿易夥伴中追上最低稅率，然而，現在以不含232條款的其他一般產品而言，台灣的稅率是原有的最惠國待遇稅率（MFN）加上122條款，跟大多數國家一樣，但會高於有簽自貿協議的國家，「原本台灣傳產拉平與日韓稅率，且優於東南亞的優勢，就降低了，這是比較可惜的」。

他說，美國正在把經濟安全寫進制度裡，一旦寫進制度，就是永久性地改變，半導體、人工智慧（AI）硬體、勞工條件、定價合理性等，都可能被納入更精準的審查與限制。

李鎮宇表示，美國內部權力重分配的結果，不是貿易戰結束，而是貿易戰升級為更成熟的政策工具，台灣現在更應加強與美國交流，不只政府，也要強化國會互訪。他建議，台灣若想在新框架下站穩，靠的不是情緒判讀，而是戰略自覺與信用管理。