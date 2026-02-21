川普關稅無效 機械業盼政府盡速確認台美協議是否有效

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，揚言擬改採其他法律工具延續措施，台灣機械公會理事長莊大立21日表示，企業面臨的不確定性反而升高，目前相關訊息還很混亂，「讓子彈再飛一下」，但他也期盼政府能夠盡速確認，台美關稅貿易協議（ART）是否仍然有效。

莊大立表示，最近公會會員廠商普遍反映，客戶詢問度增加，訂單也陸續回流，儘管美國最高法院的決議，再度讓市場出現不確定性，但整體影響應該不會太大，尤其Al、半導體產業熱度有增無減，公會對今年機械出口成長5%至10%、機械產值成長10%以上的預期不變。

和大集團（1536）總裁沈國榮表示，後續還要再看川普的反應，因為美國總統仍然有122條款、232條款、301條款可以用，這些條款可能會降低稅率，但也有10%疊加等問題，對台灣的競爭力如塑膠製品、五金、機械，可能讓我國跟鄰近競爭國家的競爭力有回復原來的壓力，他也認為，再觀察一陣子看川普如何反制。

友嘉集團總裁朱志洋也很憂心，台灣工具機原本銷美的關稅是4.5%，如果以此基準疊加10%到14.5%，此稅率反而對台灣不利，因為日本跟韓國工具機的稅率原本為零，所以疊加的稅率為10%，台灣工具機的競爭力又回到原來的壓力，這點希望政府能盡快與美方確認。

工具機大廠程泰集團（1583）會長楊德華則指出，川普已表示，美國和許多國家談判所達成的貿易協議依然有效，他認為，川普所指的可能就是台灣、日本與南韓，因此台美關稅協議改變的可能性不大，他也要求美國子公司副總經理於周一上班時，與美國海關等相關單位確認後續政策方向。

楊德華表示，台灣關稅談判簽署協議之後，客戶觀望氣氛消除，加上集團在美國經營已久，並設有發貨倉庫，近期訂單明顯回流，雖然還沒有回到關稅實施前的水準，但整體來看，是往好的方向發展，而集團目前也是依15%關稅的基礎出貨，一切正常。

楊德華說，他最近前往馬來西亞拜訪代理商，得到東南亞客戶陸續回補庫存的消息，現在有幾十台的大單正在洽談中，而過年後，他準備前往歐洲及土耳其、保加利亞等地拜訪客戶，歐洲的軍工、航太及能源產業相對穩健，預期集團今年業績應有兩位數增長。

川普去年援引《國際緊急經濟權力法》向全球幾乎所有國家徵收「對等關稅」，但美國最高法院周五判決認定，川普在未經國會批准下，單方面實施全球性關稅已超越權限。不過此判決範圍不包含川普另行課徵的特定產業關稅，包括鋼鐵、鋁材、汽車。

川普隨後召開記者會，表示判決「令人深感失望」，政府將用其他替代方案「取代那些被法院錯誤否決的關稅」，他將簽署一項命令，在現有的常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球性關稅，預計3天後開始實施。