川普對等關稅被判違法 李鎮宇：台灣兩大關稅優勢降低很可惜

美國最高法院判定川普總統引用IEEPA（國際緊急經濟權力法）對各國課徵對等關稅違法，台新金控首席經濟學家李鎮宇今日解讀，這並非貿易戰結束，而是貿易戰升級為更成熟的政策工具。表面上是為美國三權分立起了示範作用，但也把關稅工具從情緒型武器，轉向制度型武器，他形容，「IEEPA這把刀被收回，不代表白宮手上沒其他兵刃。」

對台灣產業而言，李鎮宇分析，情況相對複雜，台美貿易協議仍可確保232條款涵蓋的產品，主要是汽車跟半導體具有優勢。但之前簽訂15%「封頂」，等於台灣傳產業在美國貿易夥伴中追上最低稅率，但現在以不含232條款的其他一般產品而言，台灣的稅率如回到原本的稅率再加10%，跟大多數沒跟美國簽FTA（自由貿易協定）的國家一樣，但就會高於有簽FTA的國家，例如日本、南韓等，因此原本台灣傳產拉平與日韓稅率，且優於東南亞這二大優勢就降低了，這是比較可惜的。

李鎮宇認爲，未來川普可能走《1962年貿易擴張法》第232條或《1974年貿易法》第301條。232可以用國安理由鎖定特定產業，例如汽車、鋼鋁、晶片，301則是針對國家展開正式調查。例如美國貿易代表辦公室已經宣布，新的301條款調查將加快，並且涵蓋大多數主要貿易夥伴，可能涉及工業產能過剩、強迫勞動、藥品定價行為、對美國科技公司和數字產品的歧視。這就代表川普團隊已經準備好應變措施。

李鎮宇直言，IEEPA被否決，不是削弱貿易戰，而是讓貿易戰「合法化」，從緊急命令，變成產業調查；從總統裁量，變成跨部門程序。這種制度型關稅，比川普的情緒式關稅更持久。

李鎮宇認為，政府和朝野不要誤判，以為IEEPA被否決，就可對美國食言或對既有承諾打折，這樣的風險反而更大，因為當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301這種正式程序，談判空間會更小，政治成本會更高。