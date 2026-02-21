對等關稅改課10%臨時關稅 政院：衝擊有限、持續確保232談判結果

美國聯邦最高法院於20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵之「對等關稅」及「芬太尼關稅」因逾越授權而無效，行政院發言人李慧芝21日表示，政府高度關注美國最高法院裁決，對於美國政府後續關稅政策可能改變，我國政府態度一向清楚，不論川普政府因應高院判決的後續關稅政策如何發展，政府核心目標就是持續爭取國家及產業的最大利益，確保我國經濟的穩健發展。

李慧芝指出，自美國政府於2025年4月對全球各國課徵對等關稅以來，我方政府始終秉持國家利益、產業利益、糧食安全、國民健康等四大原則，與美方持續磋商，確保維繫我國各項產業競爭力。在美國聯邦最高法院公布針對IEEPA判決後，面對美方隨即改採《1974年貿易法》第122條徵收10%臨時關稅作法，初判對我國衝擊影響有限，但政府仍將密切關注並與美方維持緊密溝通以了解具體作法，並適時因應。

至於政府目前透過簽署「對等貿易協定」及「臺美投資備忘錄」取得談判成果，並成功爭取到232條款各項關稅之最惠國待遇，由於美國政府尚待確定如何執行與各國已簽署之「對等貿易協定」，但已表明232條款等關稅措施等將持續擴大，因此政府持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等，政府也都會適時因應。不論川普政府後續關稅政策如何發展，政府必會一如既往，爭取國家最大利益，維繫產業的國際競爭力。

除了對等關稅之外，對我國經濟發展至關重要，2024年占我國輸美金額76%的項目，屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，談判團隊也已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，預期將具體助益於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅對高科技產業供應鏈帶來的不確定性，而這些談判成果也將持續確保。

至於232條款調查項目可能增加，我方在臺美投資合作MOU中也已納入「針對未來232調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。