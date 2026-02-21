美國法院判對等關稅違法 學者：間接加劇傳產競爭壓力

快訊

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
中央大學經濟系教授吳大任。聯合報系資料照
美國最高法院20日推翻總統川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅措施，川普隨即宣布將祭出全球關稅10％，學者分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大，但應關注的是，貿易競爭國在稅率上受惠，恐間接加劇台灣傳產競爭壓力

美國最高法院以投票結果6：3裁定，川普援引IEEPA對全球實施對等關稅及針對性進口稅，已逾越總統權限；川普回擊，最高法院的判決很「恥辱」，且他已備有其他關稅備選方案，隨即宣布將依據《貿易法》第122條啟動新關稅，加徵10％「全球關稅」。

中央大學經濟系教授吳大任分析，IEEPA對等關稅對台灣影響，主要是在傳統產業，這部分占台灣銷美比重僅約兩成多，不到30％，以總體經濟角度來看，對台灣影響有限。

吳大任表示，台美對等貿易協議（ART）談定的對等關稅稅率為15％且不疊加，平均輸美關稅降至12％左右，而現在美國根據122條款祭出10％全球關稅，並疊加最惠國（MFN）稅率，加總起來也差不多在12％左右，對台灣而言變化不大。

吳大任表示，未來美國關稅措施，可能將改以232條款為主，但台灣在這部分已在ART取得最優惠待遇，且只要到美國投資就能取得豁免，這部分影響也相對有限。

但吳大任指出，值得關注的是，此次川普祭出122條款課徵10％稅率，對於台灣競爭國家包括中國大陸、日本、南韓而言都可能是利多；對大陸來說，適用稅率可能大幅調降，受惠最大的可能是大陸，而對日韓而言，占其出口一定比重的傳產也可能受惠，台灣傳產在這樣的情況下，可能面臨競爭加劇，對傳統產業形成壓力。

至於科技產業，吳大任點出，比較需要擔心的反而是大規模赴美投資帶來的一連串影響，包括人才、產能、供應鏈的外流，對於台灣的國內生產毛額（GDP）會造成一定影響。

