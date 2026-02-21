川普對等關稅因違法失效 大型金控：對美元和美債衝擊高於美股

美國最高法院判決川普總統的關稅違法，對美國股匯債市恐造成哪些影響？根據大型金控內部最新出爐的評估報告，由於債市會受到美國政府赤字還有退稅的衝擊，風險將高於股市，同時也會衝擊美元。

大型金控的整體判讀認為，股市的主要驅動仍偏向有效稅率下修、關稅任意性被收斂，以及降息壓力這三種結果的綜合影響，較不構成立即性利空，反而是債市需更關注赤字、退稅、供給對長端溢價的影響，使曲線陡峭化風險高於股市風險；而匯市方面，同樣由於財政前景惡化與降息壓力提升，對美元偏不利。

大型金控高層直言，最高法院裁決川普無權依據1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對世界各國課徵對等關稅後，美國金融市場波動不大，這就代表市場都有共識，認為川普不會束手就擒，尤其是市場普遍認知，川普還有很多運用美國法律跟行政法的空間繼續跟最高法院耗下去。以美國喬治城大學貿易法教授克勞森的看法為例，克勞森說目前難以斷定關稅政策會有終結的可能，但確信川普可以利用其他職權，重建現有的關稅版圖。

高層說明，川普可運用的職權包括1974年「貿易法」（Trade Act of 1974）第301條款 & 第122條款，1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act of 1962）第232條款，1930年「斯姆特—霍利關稅法」（The Smoot-Hawley Tariff Act）第338條款。

目前初步估算，川普須退還的關稅總額1,750億美元，金控高層表示，即使川普可因此而課徵新的關稅，但基於法律不溯及既往原則，川普還是得乖乖地退還過去無權課徵的關稅。美國聯邦政府看來會面臨龐大財政壓力，但是最高法院並未說明具體「退款」方式，相關程序將交由美國國際貿易法院進一步處理，這裡面就有很大的變數。

金控高層分析，國際貿易法院去年12月曾裁定，法院有權重新審理已完成的關稅最終核定程序，並命政府支付含利息的退款，川普政府當時表示，不會挑戰法院此項權限。但是依美國貿易法規定，進口商須於兩年內提出訴訟主張權利，是否能以集體訴訟方式處理，這就有相當大的不確定性，因為整體退款程序可能歷時多年，訴訟成本可能高於稅款，大型企業未必願意得罪川普。

大型金控內部的報告也解析，退稅機制短期未必構成立即性流動性衝擊，退稅規模方面若用Penn Wharton Budget Model估算可能介於1750 ~1790億美元，但是退稅額與時點仍取決於法院後續裁定與行政執行），若短時間集中退還，理論上可能迫使財政部短期增加發債、抽走市場流動性，並放大跨資產波動，但是大型金控認為這種短時間集中退還的可能性很低，在行政執行上較會拖延。

尤其財政部長貝森特先前即表態，若企業已把關稅轉嫁，退稅形同企業獲利，並稱退稅可能成為「企業的不當好處」，因此實務上退稅流程大有可能被拉長、文件要求提高，從而把壓力分散到更長時間軸。

不過，另一方面，大型金控也認為若關稅收入下滑或退稅導致赤字惡化，將增加中長天期供給與財政溢價的壓力；同時，川普可能更傾向把政策重心轉向對聯準會的降息施壓，以降低利息支出。

對於美國的通膨，大型金控研判，IEEPA路徑被收緊後，關稅政策的「即時性與任意性」下降，因此關稅對通膨的不確定性降低，若有效稅率邊際下降，對通膨風險下降也有助益。