台灣免驚？川普放話全球加徵10%關稅 各國稅率影響一次看

美國最高法院20日裁決川普對等關稅違憲，川普跟進放話將無差別「對全世界所有國家課徵10％關稅」，牽動台股23日開紅盤表現。元大投顧表示，最高法院卡住IEEPA，但關稅戰只是換劇本，但少數國家可能出現「短暫受益」與提前出貨；對台灣等「已簽署/落地協議」國家來說，未來較可能獲得較低或較穩定待遇，試算台灣名目稅率可能下修2.7ppt，但目前還沒有具體的232關稅是半導體關稅，預料可能是下個階段的重點。

在半導體關稅方面，因台灣與美國達成的關稅協議中，有針對半導體部分的優惠，因此預料將是這些國家中相對風險較低的國家。

美國最高法院20日裁決，認定總統以IEEPA（《國際緊急經濟權力法》）作為法源、全面推動「對等關稅」的作法逾越授權。法院並未立即裁定「是否以及如何退稅」，而是把退款與執行細節交由下級法院（國際貿易法院等）後續處理。

川普立即回應稱該裁決「極度令人失望」，並宣布將改用《1974年貿易法》122條推動為期150天的10%全球性臨時進口附加稅（後續再公布細節/實施方式），同時強調232（國安）與301（不公平貿易）等既有工具仍然有效，並將啟動新的調查與替代方案以「補回」關稅架構。

元大投顧首席分析師顏承暉認為，最高法院的重點在於：行政部門不具備以IEEPA作為「一刀切」全面推進關稅的權力；並非宣告川普無法透過其他既有授權工具推進關稅。

川普已第一時間宣布動用122條推出10%全球性臨時附加稅，並表示將透過201、232、301等法源「接力」維持關稅政策力度。換言之，對等關稅在IEEPA路徑上雖然失效，但貿易戰更可能呈現「更程序化、但更持久」的形態。

232、301等替代工具雖更缺乏即時性，但仍能在中期重建有效稅率，由於美國已經與多個國家完成貿易協商，因此現階段短期大幅調升關稅來達到施壓的政治需要不再（因此也沒有一定的迫切性需要繼續動用IEEPA），再加上122條爭取到150天的時間，讓美國可以改用更制度化的方式來推進關稅。

顏承暉認為，目前看來，平均有效稅率的「淨下降」可能有限。若IEEPA對等關稅被推翻，美國平均有效關稅率可能由13.6%降至6.5%。但川普已啟動122條10%全球性附加稅，代表有效稅率將被部分回補。若再假設現行對半導體、藥品、能源等排除項目仍維持排除，試算顯示：平均有效關稅率可能回升至約11.4%，意謂本次裁決對平均有效稅率的「淨下降」可能僅約2.2個百分點（情境推估，仍視排除清單、執行細節與後續替代工具落地而變動）。

影響所及，顏承暉推測，少數國家可能出現「短暫受益」與提前出貨。他說，若假設10%全球性關稅適用於「原先由IEEPA覆蓋的品項」，試算部分國家名目稅率可能出現明顯下修，依序為：巴西（-20.7ppt）、中國大陸（-10ppt，主要反映芬太尼相關加徵部分下修）、印度（-9ppt）、印尼（-7.3ppt）、越南（-5.8ppt）、馬來西亞（-4.3ppt）、台灣（-2.7ppt）、韓國（-1.6ppt）、日本（-1.3ppt）。

（1）「已簽署/落地協議」者：更可能把短期利益延長

印尼、馬來西亞、台灣、日本、韓國、印度等國，已透過「協議/共同聲明/既定落地機制」被美方納入對齊夥伴框架，未來較可能獲得較低或較穩定的待遇（至少在「全面性差別加徵」上風險較低）。

然而，這並不意味完全不會遭遇潛在232條款的影響，而目前還沒有具體的232關稅是半導體關稅，因此預料這可能是下個階段的重點。但考慮到台灣與美國達成的關稅協議中，有針對半導體部分的優惠，因此預料將是這些國家中相對風險較低的國家。

（2）「未完成或僅框架」者：短期窗口可能引發更明顯的提前出貨

越南目前仍屬框架型安排，巴西亦仍在談判與調整之中，因此在IEEPA退場、但232、301尚未完全接力前，存在短期窗口期的出貨動能。至於中國大陸，雖然2025年以「關稅下修至10%」等安排呈現過階段性降溫，且白宮／USTR亦曾對外發布經貿協議內容（含稀土與芬太尼等承諾），但同時USTR已啟動針對大陸履行Phase One的301調查，使其在「被針對性加碼」的中期風險仍相對最高，因此提前出貨的可能性最大，但長期影響仍需視301、232的調查結論，以及3月底川習會後的雙方氣氛而定。

122條延長需要國會，但行政部門仍有足夠時間用201、232、301接力

122條附加稅依法最長150天，若要延長需國會立法。眾議院表決門檻相對簡單，且共和黨雖掌握過半。參議院方面，一般法案常面臨冗長辯論，終止辯論通常需要60票，而共和黨目前僅53席，因此市場討論的一條路徑是把「延長／固化關稅」透過預算協調（budget reconciliation）推進，以簡單多數通過。不過，即便關稅本質屬收入項目、理論上較容易被納入協調案，仍需留意Byrd Rule對「非預算性條款」的程序審查，條文設計將左右可行性與風險。

不過，即便122條最終無法延長，行政部門仍可利用這150天同步推進其他法源（201、232、301)作為接力，因此顏承暉認為基準情境並非「到期就結束」，而是「關稅更可能換法源、換結構」，但實際稅率大致維持。

殖利率曲線可能陡峭化

本次裁決的含意在於：IEEPA路徑被收緊後，關稅政策的「即時性與任意性」下降，是以關稅對通膨的不確定性降低。此外，若有效稅率邊際下降，對通膨風險有助益。

另一方面，若關稅收入下滑或退稅導致赤字惡化，將增加中長天期供給與財政溢價的壓力；同時，川普可能更傾向把政策重心轉向對聯準會的降息施壓，以降低利息支出。綜合之下，元大投顧維持「殖利率曲線有陡峭化壓力」的判斷（前端受降息預期牽動、長端受財政與供給/溢價牽動）。

退稅機制是風險性資產的「尾端變數」 但短期未必構成立即性流動性衝擊

退稅規模方面，Penn Wharton Budget Model估算可能介於1,750~1,790億美元（退稅額與時點仍取決於法院後續裁定與行政執行）。若「短時間」集中退還，理論上可能迫使財政部短期增加發債、抽走市場流動性，並放大跨資產波動（風險偏向債大於股）。

元大投顧傾向認為衝擊可控，原因有二：

(1)財政部現金緩衝相對充足：截至2月18日（周平均）TGA約9,127億美元，提供短期資金緩衝，未必需要立刻大幅加碼發債。

(2)行政執行具「拖延」誘因：財政部長貝森特先前即表態，若企業已把關稅轉嫁，退稅形同企業獲利，並稱退稅可能成為「企業的boondoggle／不當好處」；因此實務上退稅流程可能被拉長、文件要求提高，從而把壓力分散到更長時間軸。

因此，整體研判為：股市的主要驅動仍偏向「有效稅率下修＋關稅任意性被收斂＋（可能的）降息壓力」，較不構成立即性利空；債市則需更關注「赤字/退稅/供給」對長端溢價的影響，曲線陡峭化風險高於股市風險。匯市方面，財政前景惡化與降息壓力提升，對美元偏不利。