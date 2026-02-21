美國最高法院判川普對等關稅違法 大型金控點名兩大影響

美國最高法院判決總統川普援引「國際經濟權力法」（IEEPA）課徵對等關稅違法，但貿易戰未結束。川普已在第一時間宣布《貿易法》第122條對各國在徵收的常規關稅基礎上額外課徵10%全球性臨時稅，並表示將透過 201/232/301 等法源「接力」維持關稅政策力度。根據大型金控在第一時間出具的最新報告分析，美國對各國的對等關稅在IEEPA路徑上雖然失效，但貿易戰更可能呈現「更程序化、但更持久」的形態。

大型金著指出，232/301等替代工具雖更缺乏即時性，但仍能在中期重建有效稅率，由於美國已經與多個國家完成貿易協商，因此現階段短期不再有大幅調升關稅來達到施壓的政治需要，因此也沒有一定的迫切性需要繼續動用IEEPA，再加上122條爭取到150天的時間，讓美國可以改用更制度化的方式來推進關稅。

對於法院的判決，大型金控這份報告解讀，最高法院的重點在於行政部門不具備以 IEEPA 作為「一刀切」全面推進關稅的權力，並非宣告川普無法透過其他既有授權工具推進關稅，所以川普馬上宣布推出10%的全面關稅。

對於最高法院判決結果的影響，若以平均有效稅率來觀察，大型金控分析「淨下降」可能有限，若 IEEPA對等關稅被推翻，美國平均有效關稅率可能由13.6%降至6.5%，但川普已啟動122條10%全球性附加稅，代表有效稅率將被部分回補。

大型金控也認為，122條附加稅依法最長150 天，若要延長需國會立法。即使122條最終無法延長，行政部門仍可利用這150天同步推進其他法源（201/232/301)作為接力，因此關稅可能換法源、換結構，但實際稅率仍大致維持。

大型金控指出，目前還沒有具體的232關稅是半導體關稅，預料這可能是下個階段的重點。但考慮到台灣與美國達成的關稅協議中，有針對半導體部分的優惠，因此預料將是這些國家中相對風險較低的國家。

對於最高法院的判決結果，大型金控內部試算，若再假設現行對半導體、藥品、能源等排除項目仍維持排除，試算顯示平均有效關稅率可能回升至約11.4%，意謂本次裁決對平均有效稅率的「淨下降」可能僅約2.2個百分點。

大型金控進一步試算，少數國家可能出現「短暫受益」與提前出貨，若假設10%全球性關稅適用於「原先由IEEPA覆蓋的品項」，部分國家名目稅率可能出現明顯下修，依序為：巴西（-20.7個百分點）、中國（-10個百分點，主要反映芬太尼相關加徵部分下修）、印度（-9個百分點）、印尼（-7.3個百分點）、越南（-5.8個百分點）、馬來西亞（-4.3個百分點）、台灣（-2.7個百分點）、南韓（-1.6個百分點）、日本（-1.3個百分點）。

先前已完成關稅簽署協議者則更可能把短期利益延長。大型金控認為，印尼、馬來西亞、台灣、日本、南韓、印度等國已透過協議、共同聲明、既定落地機制被美方納入對齊夥伴框架，未來較可能獲得較低或較穩定的待遇，至少在「全面性差別加徵」上風險較低。

大型金控認為，在還沒有跟川普完成關稅談判的國家將因此出現新一波的出貨潮，例如中國雖然2025 年以「關稅下修至 10%」等安排呈現過階段性降溫，且白宮/USTR（貿易代表署） 亦曾對外發布經貿協議內容（含稀土與芬太尼等承諾），但由於同時USTR已啟動針對中國履行第一階段的301調查，使其在「被針對性加碼」的中期風險仍相對最高，因此，提前出貨的可能性最大，結果如何要看301/232 的調查結論以及3月底川習會後的雙方氣氛而定。