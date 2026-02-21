台電住商節能方案5月上路 月省1度固定電費減免24元

快訊

中央社／ 台北21日電

台電將在5月至10月推出「住商節能型」方案，預計4月開放用戶報名，對象為家中有智慧家電、充電樁等設備的民眾，結合智慧電表，若能在電力系統有需要時，配合台電指令調整用電模式，可獲節電回饋，每月節能達1度以上，除可享新台幣24元固定電費減免，流動電費每度電還可扣減10元。

台電在2024年7月至11月試辦「住商自動需量反應方案」，台電說明，需量反應是指電力公司透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，減少尖峰用電或轉移至離峰的管理措施，用戶則可獲得電費回饋。

台電指出，此方案是結合第三方資訊服務商（如需量反應服務商或智慧家電設備商），在電力系統有需要時，由遠端自動將用戶使用中的智慧冷氣切換為送風模式或關機，或將智慧除濕機關機等方式，以達到節電目的。

台電近期公告，將推出「住商節能型」方案，執行期間為5月1日至10月31日，週一至週五（離峰日、補假日除外）下午2時至10時，依電力系統需要，透過指令用戶執行用戶設備抑低用電，每天以1次為限、每月不超過16次。

台電說明，預計4月正式開放用戶報名，用戶從申請通過的次月起參與，並在申請時約定每次抑低用電1小時或2小時，不超過約定的抑低時數。

電費回饋機制方面，「住商節能型」方案與試辦期間大致相同，分為固定電費與流動電費2部分。固定電費部分，原為每月節省2度電可獲得48元扣減，調整為省1度電即可獲得24元扣減；流動電費維持每度電扣減10元。

台電提醒，參與本方案的用戶，在約定抑低用電月份內，不得再選用其他需量反應負載管理措施、電力交易平台的輔助服務商品及台電APP「節電日挑戰」活動。

電費 台電

