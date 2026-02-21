李鎮宇：美國將經濟安全制度化 232、301恐成下一波貿易武器

針對美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，第一反應是覺得川普被打臉，判定貿易戰會降溫，全球風險下降。台新新光金控（2887）首席經濟學家李鎮宇表示，這種判讀太「Naive」了。這根本不是關稅退場，而是關稅武器即將升級前的換彈夾。

李鎮宇疾呼，台灣政府、朝野萬萬不要誤判。不要以為IEEPA被否決，我們就可以對美國食言，或對既有承諾打折。這樣的風險反而更大。當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301這種正式程序。一旦走程序，走國安報告、跨黨派支持、白紙黑字。到那個階段，談判空間會更小，政治成本會更高。對一個高度依賴出口與國際合作的經濟體來說，信用本身就是戰略資產，一旦被質疑，代價遠超過關稅數字。

此外對台灣產業而言，李鎮宇認為情境比較複雜。台美貿易協議仍可確保232條款涵蓋的產品，主要是汽車跟半導體具有優勢。但之前簽15%封頂，等於台灣傳產業在美國貿易夥伴中追上最低稅率，但現在以不含232條款的其他一般產品而言，台灣的稅率是MFN+122，會跟大多數國家一樣（沒跟美國簽自貿協議的國家），但就會高於有簽自貿協議的國家。原本台灣傳產拉平與日韓稅率，且優於東南亞的優勢，就降低了，這是比較可惜的。

李鎮宇認為，美國正在把經濟安全寫進制度裡。一旦寫進制度，那就是永久性地改變，不是哪一任總統的個人風格，而是結構趨勢。所以這不是鬆綁，而是再定錨。短期看起來緩和，但中長期制度化正在成形。半導體、AI硬體、勞工條件、定價合理性等，都可能被納入更精準的審查與限制。美國內部權力重分配的結果，不是貿易戰結束，而是貿易戰升級為更成熟的政策工具。所以台灣現在更應加強與美國交流，不只政府，也要強化國會互訪。

李鎮宇強調，台灣若想在這個新框架下站穩，靠的不是情緒判讀，而是戰略自覺與信用管理。這才是真正該思考的方向。