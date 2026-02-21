實體零售搶灘電商市場 經部數據揭露業者布局成效

經濟部統計，2025年零售業網路銷售額達新台幣6716億元，創新高，帶動實體零售業於網路銷售占比攀升至30.9%。經濟部分析，實體零售業透過虛實整合策略，拓展線上管道奏效，不過電商於線上銷售占比逾6成，仍於網路版圖雄霸一方，顯見實體零售與電商業者相互競爭，可謂互別苗頭。

經濟部統計處表示，去年整體零售業網路銷售額6716億元，創歷年新高；其中，電子購物及郵購業銷售金額為4154億元，占零售業網路銷售占比61.9%，儘管電商於網路銷售仍是主力來源，但對比2019年占比66.1%，顯見不升反降。

至於實體零售業於網路銷售金額，2025年為2073億元，占網銷比重升至30.9%，較2019年增加7.1個百分點。經濟部統計處指出，足見對實體零售業而言，虛實整合已成為重要趨勢。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，雖然實體零售業網銷占比明顯提升，但電子購物業在整體網路銷售中占比仍維持在6成以上，顯示純電商平台在商品多樣性、營運模式與跨區銷售等方面仍具優勢，兩者目前呈現各具強項、相互競合的市場格局。

不過陳玉芳也提及，雖然台灣電子購物業近年營業額持續創新高，但去年年增幅度縮小至3.4%，顯見電子購物業已由過去高速成長階段，轉向需求穩定、成長趨緩的新常態。

陳玉芳指出，2017年至2019年間，電子購物業營業額維持雙位數年增率；2020年至2021年受疫情影響，零接觸商機快速擴大，民生剛性需求轉向線上通路，年增率分別達24.0%與26.6%，隨著疫後消費者回流實體通路，加上高基期因素與消費心態趨於審慎，近年成長幅度明顯趨緩，產業發展回歸穩健軌道。

陳玉芳分析，近年電子購物業成長動能，主要來自行動裝置普及、行動支付便利化，以及業者持續強化線上銷售品牌多樣性，並透過雙11等大型促銷檔期推升買氣，同時優化配送效率與超商取貨等基礎設施，提升整體網路購物便利性。

展望未來，陳玉芳表示，面對疫後消費型態轉變與市場競爭加劇，電子購物業者正透過強化會員訂閱制度、導入數位科技進行精準行銷等方式，深化網路銷售布局；未來可持續觀察網路銷售商品結構變化，以及電子購物業與實體零售業網銷占比消長，作為研判零售市場發展的重要指標。