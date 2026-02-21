六個綠領夯工作／綠色研發員 前瞻淨零創新動能
綠色研發員負責將永續與環境友善理念融入產品與技術研發流程，開發兼顧效能、環保與市場需求的創新解決方案。
其工作涵蓋材料選擇、製程設計、產品生命周期分析（LCA），以及降低能源消耗、資源使用與汙染排放等。
綠色研發專員需跨領域整合工程、環境與市場資訊，確保研發成果具備技術可行性與商業價值。
在法規趨嚴與消費者重視永續的趨勢下，綠色研發已成為企業差異化競爭的重要來源。
透過持續創新，綠色研發專員不僅協助企業符合永續要求，更推動產品升級與產業轉型，透過前瞻性作為，替企業創造長期淨零成長動能。
延伸閱讀
