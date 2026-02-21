六個綠領夯工作／綠色研發員 前瞻淨零創新動能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

綠色研發員負責將永續與環境友善理念融入產品與技術研發流程，開發兼顧效能、環保與市場需求的創新解決方案。

其工作涵蓋材料選擇、製程設計、產品生命周期分析（LCA），以及降低能源消耗、資源使用與汙染排放等。

綠色研發專員需跨領域整合工程、環境與市場資訊，確保研發成果具備技術可行性與商業價值。

在法規趨嚴與消費者重視永續的趨勢下，綠色研發已成為企業差異化競爭的重要來源。

透過持續創新，綠色研發專員不僅協助企業符合永續要求，更推動產品升級與產業轉型，透過前瞻性作為，替企業創造長期淨零成長動能。

相關新聞

美自台進口額 超越大陸…AI晶片和伺服器供給大幅成長是主因

美國總統川普關稅重塑貿易流動，加上人工智慧（AI）在全球蓬勃發展推升科技產品需求，帶動美國單月從台灣進口金額30多年來首...

馬年轉職潮 科技綠領超夯 減碳技術深入企業轉型核心

年後轉職潮來臨，企業徵才動能快速升溫，從人力市場數據來看，「AI」與「綠領」人才已明確成為2026年最受矚目的兩大夯工作...

六個綠領夯工作／碳管理顧問 催動低碳競爭優勢

碳管理顧問專注於協助企業進行溫室氣體盤查、減碳策略規劃與淨零轉型布局，是企業因應氣候變遷風險的重要專業角色。

六個綠領夯工作／永續管理師 國際企業必備人才

ESG永續管理師主要負責企業在環境、社會與公司治理三大面向（ESG）的整體規劃與執行，協助企業將永續理念轉化為可衡量、可...

六個綠領夯工作／節能工程師 優化設備使用效率

節能工程師專注於提升能源使用效率，透過專業技術分析與系統改善，協助企業或機構降低能源消耗與營運成本。

六個綠領夯工作／綠電規劃師 導入再生能源方案

綠電規劃師主要負責企業再生能源規劃、導入與管理，協助組織提升綠電使用比率，因應減碳承諾與國際供應鏈要求，有文科生轉型綠電...

