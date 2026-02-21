六個綠領夯工作／碳管理顧問 催動低碳競爭優勢

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

碳管理顧問專注於協助企業進行溫室氣體盤查、減碳策略規劃與淨零轉型布局，是企業因應氣候變遷風險的重要專業角色。

其工作內容包括界定碳盤查邊界、計算範疇一、二、三的碳排放量，並依循ISO 14064、GHG Protocol等國際標準，建議企業建立合規的管理制度。

碳管理顧問亦會分析企業營運活動中的高排放環節，提出節能、能源轉換、製程改善或碳抵換等策略，協助企業設定減碳目標與路徑。

與此同時，顧問需掌握碳費、碳稅與碳交易制度發展，評估其對企業成本與競爭力的影響，透過系統化的碳管理，企業得以從被動合規，轉向主動布局低碳競爭優勢。

布局 減碳

美自台進口額 超越大陸…AI晶片和伺服器供給大幅成長是主因

美國總統川普關稅重塑貿易流動，加上人工智慧（AI）在全球蓬勃發展推升科技產品需求，帶動美國單月從台灣進口金額30多年來首...

馬年轉職潮 科技綠領超夯 減碳技術深入企業轉型核心

年後轉職潮來臨，企業徵才動能快速升溫，從人力市場數據來看，「AI」與「綠領」人才已明確成為2026年最受矚目的兩大夯工作...

六個綠領夯工作／永續管理師 國際企業必備人才

ESG永續管理師主要負責企業在環境、社會與公司治理三大面向（ESG）的整體規劃與執行，協助企業將永續理念轉化為可衡量、可...

六個綠領夯工作／節能工程師 優化設備使用效率

節能工程師專注於提升能源使用效率，透過專業技術分析與系統改善，協助企業或機構降低能源消耗與營運成本。

六個綠領夯工作／綠電規劃師 導入再生能源方案

綠電規劃師主要負責企業再生能源規劃、導入與管理，協助組織提升綠電使用比率，因應減碳承諾與國際供應鏈要求，有文科生轉型綠電...

