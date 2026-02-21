六個綠領夯工作／碳管理顧問 催動低碳競爭優勢
碳管理顧問專注於協助企業進行溫室氣體盤查、減碳策略規劃與淨零轉型布局，是企業因應氣候變遷風險的重要專業角色。
其工作內容包括界定碳盤查邊界、計算範疇一、二、三的碳排放量，並依循ISO 14064、GHG Protocol等國際標準，建議企業建立合規的管理制度。
碳管理顧問亦會分析企業營運活動中的高排放環節，提出節能、能源轉換、製程改善或碳抵換等策略，協助企業設定減碳目標與路徑。
與此同時，顧問需掌握碳費、碳稅與碳交易制度發展，評估其對企業成本與競爭力的影響，透過系統化的碳管理，企業得以從被動合規，轉向主動布局低碳競爭優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。