六個綠領夯工作／稽核內控師 助攻產業流程升級
稽核內控師負責建立與檢視組織內部控制制度，確保營運流程符合法規、政策與管理目標，並有效降低風險。其工作涵蓋內部稽核計畫擬定、流程盤點、風險評估、缺失改善追蹤，以及協助管理階層強化治理架構。在永續與ESG趨勢下，稽核內控的範疇亦逐步延伸至非財務資訊，如永續數據的正確性、供應鏈管理與資訊揭露可靠度。
稽核內控人員需具備制度思維、法規敏感度與溝通協調能力，將內部稽核控制、風險管理、公司治理、制度設計流程專業，運用於國家淨零轉型大政策，在企業追求穩健經營、透明治理與永續發展過程中配合政策脈動，扮演不可或缺的把關角色，透過AI輔助更能讓流程升級。
