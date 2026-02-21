六個綠領夯工作／綠電規劃師 導入再生能源方案
綠電規劃師主要負責企業再生能源規劃、導入與管理，協助組織提升綠電使用比率，因應減碳承諾與國際供應鏈要求，有文科生轉型綠電專才，27歲時月薪逾新台幣6萬元。相關工作內容包括評估太陽能、風電等再生能源方案，規劃自建電廠、購售電合約（PPA）、再生能源憑證（T-REC）等取得方式，並追蹤發電與用電數據。
隨著RE100與淨零目標推動，綠電規劃師不只是綠電案場可行性評估、售電專案策劃，綠電規劃師還需理解能源政策、電力市場機制與法規，同時與工程、財務及法務單位協作，確保方案可行性與合規性，更可著眼企業客戶開發、合約架構規劃、機關送件、舉辦研討會及教育訓練等，成為企業能源轉型與品牌永續形象推手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。