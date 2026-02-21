六個綠領夯工作／綠電規劃師 導入再生能源方案

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

綠電規劃師主要負責企業再生能源規劃、導入與管理，協助組織提升綠電使用比率，因應減碳承諾與國際供應鏈要求，有文科生轉型綠電專才，27歲時月薪逾新台幣6萬元。相關工作內容包括評估太陽能、風電等再生能源方案，規劃自建電廠、購售電合約（PPA）、再生能源憑證（T-REC）等取得方式，並追蹤發電與用電數據。

隨著RE100與淨零目標推動，綠電規劃師不只是綠電案場可行性評估、售電專案策劃，綠電規劃師還需理解能源政策、電力市場機制與法規，同時與工程、財務及法務單位協作，確保方案可行性與合規性，更可著眼企業客戶開發、合約架構規劃、機關送件、舉辦研討會及教育訓練等，成為企業能源轉型與品牌永續形象推手。

綠電 再生能源 太陽能

