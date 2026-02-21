聽新聞
0:00 / 0:00
六個綠領夯工作／節能工程師 優化設備使用效率
節能工程師專注於提升能源使用效率，透過專業技術分析與系統改善，協助企業或機構降低能源消耗與營運成本。
其工作包含進行能源盤查與用電診斷、評估設備效能、規劃節能改善方案，並導入高效率設備、智慧控制系統或製程優化措施，是綠領高薪的技職大黑馬。
節能工程師需熟悉電力、空調、照明、製造設備等系統運作，並能以數據驗證節能成效。
在淨零排放與能源轉型趨勢下，節能工程師不僅是降低碳排的第一線實務人員，也協助企業符合能源管理法規與補助計畫，同時為組織建立長期穩定的能源使用策略，是企業邁向低碳轉型的重要推手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。