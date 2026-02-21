聽新聞
六個綠領夯工作／節能工程師 優化設備使用效率

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

節能工程師專注於提升能源使用效率，透過專業技術分析與系統改善，協助企業或機構降低能源消耗與營運成本。

其工作包含進行能源盤查與用電診斷、評估設備效能、規劃節能改善方案，並導入高效率設備、智慧控制系統或製程優化措施，是綠領高薪的技職大黑

節能工程師需熟悉電力、空調、照明、製造設備等系統運作，並能以數據驗證節能成效。

在淨零排放與能源轉型趨勢下，節能工程師不僅是降低碳排的第一線實務人員，也協助企業符合能源管理法規與補助計畫，同時為組織建立長期穩定的能源使用策略，是企業邁向低碳轉型的重要推手。

