六個綠領夯工作／永續管理師 國際企業必備人才
ESG永續管理師主要負責企業在環境、社會與公司治理三大面向（ESG）的整體規劃與執行，協助企業將永續理念轉化為可衡量、可管理的制度與行動。其工作內容包括蒐集與分析永續績效數據、編製ESG或永續報告書、回應國際揭露準則（如GRI、SASB、TCFD），並跨部門協調環境管理、勞動人權、供應鏈責任及治理架構等議題，確保永續行動可被量化、追蹤與持續改善。
ESG永續管理師關注法規變動、投資人與利害關係人期待，評估永續風險與機會，協助企業在合規之餘，提升品牌信任與長期競爭力。隨著全球資本市場高度重視ESG表現，ESG永續管理師已成為企業邁向國際化與永續經營不可或缺的關鍵專業。
