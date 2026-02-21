馬年轉職潮 科技綠領超夯 減碳技術深入企業轉型核心

年後轉職潮來臨，企業徵才動能快速升溫，從人力市場數據來看，「AI」與「綠領」人才已明確成為2026年最受矚目的兩大夯工作，甚至出現綠領結合AI的「科技綠領」，不僅職缺數量大幅成長，薪資彈性與專業價值也同步拉高，形成待遇、職缺與發展性全面升級的人才新趨勢。

全台AI相關工作機會達9.9萬個，較2024年同期大幅成長38%，顯示台灣產業導入AI腳步明顯加快。企業不再僅將AI視為輔助工具，而是加速納入核心營運與決策流程，帶動整體AI人才需求快速擴張。

觀察企業端態度，根據《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，有高達75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均加薪幅度達9.5%以上，顯示AI專業已成為企業願意投資的關鍵能力。

綠領及科技綠領工作機會

從產業分布來看，AI相關工作近半數集中於電子資訊、軟體與半導體產業，其次為軟體及網路相關業，以及批發、零售與傳直銷業。職務結構方面，軟體與工程人員仍為最大宗，工作機會接近2萬個，反映企業持續強化AI核心技術與系統建置。

值得注意的是，業務銷售人員已躍升為AI相關工作的第二大職類，工作機會近1萬個，年增幅高達76%。這樣的變化顯示，台灣AI發展正由技術導向邁入商業化擴張階段，市場迫切需要「懂產業、懂產品、懂客戶」的跨域人才，成為串聯技術與市場的關鍵橋梁。

除了AI人才，企業為提升「轉綠」能力，綠領已成不可忽視的核心人力，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，全球將於2050年實現淨零碳排放，台灣也正在努力實現低碳經濟轉型，帶動大量綠領職缺湧現，特別是碳盤查、ESG策略師、永續管理等專業人才需求激增，具備相關能力的人才將更加稀缺，職涯後勢看好。

環境部2025年下半年綠領人才就業趨勢統計顯示，台灣綠領徵才企業家數在八年間成長182%，綠領人才缺口更成長278%，逼近3萬人，已有4,157家企業投入綠領招募，平均每月短缺2萬9,305人，顯示綠領人才競爭激烈。

從產業別觀察，綠領人才缺口最大者為電子資訊、軟體與半導體，其次為一般製造業。

科技綠領工作機會產業別

在薪資條件上，綠領同樣展現高度吸引力。2025年下半年，有33%綠領職缺採「面議薪資」，代表月薪高於4萬元。

從產業與職務來看，金融投顧與保險業、法律與顧問相關產業，以及電子資訊與半導體產業，皆有過半數綠領職缺提供面議薪資；而軟體工程、生技醫療研發與生產管理類職務，薪資彈性尤為明顯。

整體而言，綠領揭露月薪的中位數為4萬元，高於整體職缺的3.8萬元。

當綠領結合AI，則進一步催生「科技綠領」新型態職缺。在政府推動數位與永續並行的雙軸轉型架構下，科技綠領工作機會已達5,340個，年增35%，占整體綠領職缺18.2%，且近八年成長幅度高達388%。從產業來看，電子資訊、軟體與半導體仍為最大需求來源，其次為一般製造業，顯示AI與減碳技術已深入企業轉型核心。

1111人力銀行針對上班族進行調查，有42.3%有意願進入綠能科技產業，想投入原因包括產業前景看好78.5%、認同產業文化68.4%、長遠職涯考量62.5%。