立面光電5公有建物先行 專家看好北部都會區潛力

政府推動建築立面光電，由內政部建研所、台科大等5處公有建物先行。專家指出，立面發電效益雖低於屋頂，但面積更大，仍看好北部都會區潛力；業者認為，立面光電結合彩繪能變身廣告牆，都會區居民能享發電、廣告費等多重效益。

內政部宣示推動立面太陽光電，正研擬立面光電結合老宅延壽補助、BIPV（建築整合型太陽能）與碳權獎勵，拚提升建物再生能源自給率。除了建築研究所案場已有立面光電示範案外，預計今年將進一步補助環境部、台科大、高科大及高師大設置。

台灣太陽能及新能源學會理事長、工研院綠能所組長林福銘告訴中央社記者，台灣位處低緯度，屋頂型光電發電效果最好，立面光電效益約剩5至6成，但仍可善用陽光資源，尤其中南部日照佳，能在建物南面或西曬牆、無遮蔽牆面大面積設置，並可選擇無窗牆面以避免影響採光；即使在北部都會區，也能透過軟體分析日照與遮蔽條件，找出最佳設置位置。

他說，若單以光電板價格來說，每設置發電量1瓩的光電設備（約4.3平方公尺）價格約新台幣6萬餘元，略低於建築石材；立面光電不一定要搭配美化模組，透過霧面設計即可降低炫光問題，並保留更大發電效益。尤其隨條件好的屋頂型光電漸趨飽和，若能納入立面光電或BIPV，有助提升整體再生能源效益與淨零目標。

為驗證立面光電效益，內政部建築研究所智慧化居住空間展示中心大樓外牆，2024年底起分2期設置全國首座立面彩繪光電板。負責開發彩繪太陽能圖層技術的睿田能源公司執行長薛煒立表示，預估此案年發電量約2.1萬度、減碳9.97噸，並可降低室內溫度2至3度。

薛煒立說，在土地有限、屋頂光電趨近飽和下，既有建築立面能快速補足設置量能，結合彩繪技術還能化身「廣告牆」，並搭配綠電憑證轉售，創造發電、廣告與循環經濟3重效益。

在安全性方面，負責建研所立面光電案二期計畫簽證的土木技師吳瑞琳說，立面光電板受風面較屋頂型更大，須考量建物牆面承重能力、以及遇天災的墜落風險，因此會事先評估建物混凝土強度是否足夠，並建議施工廠商進行拉力測試；設計上也會建議加密光電板的鋼構支架間距、或增加螺栓固定數量，以提升整體抗風抗震能力。由於立面光電施工工法與安裝大型招牌類似，建議老舊建物應更仔細與全面考量防水問題。

經濟部能源署指出，透過技術模擬，立面光電仍可取得良好受光條件，將持續與內政部討論適合區位與設置規範。