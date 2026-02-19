賴總統：台中機械業有實力 助升級台灣國防產業

快訊

中央社／ 台中19日電

總統賴清德今天到台中市宮廟參香、發福袋表示，台中是機械業大本營，絕對有實力推動國防工業，要將台中工具機轉型製造機器人、無人機，協助提升國家的國防產業。

賴總統在民主進步黨台中市長參選人何欣純、台中市副市長黃國榮、總統府資政沈國榮與在地民意代表陪同下，到台中龍井區新庄永順宮與北區元保宮參香、發福袋時表示，台中去年發生非洲豬瘟、禽流感，他參香希望台中獲保佑。

賴總統說，去年雖受美國關稅影響，經濟表現還是有不錯成績，相較鄰近國家有很好的成長，未來台灣會比現在更好，對美關稅談判也有很好成果，相比日本、韓國占很大優勢，國際社會很讚賞，大家對台灣要有信心。

賴總統表示，前總統蔡英文時期，國防預算不斷調整增加，他上任後也提國防特別預算，向國際社會宣示，台灣有守護、維持台海和平決心。

賴總統說，保護人民生命財產安全理所當然，國防特別預算要打造台灣之盾、人工智慧系統與國防產業，機械業大本營台中絕對有實力推動國防工業，全世界都看好台灣發展國防產業，讓機械產業多1項活水。

賴總統表示，還要強化經濟建設，讓產業轉型，大力支持中小微企業，大家有工作，生活才能安定，也要照顧人民，推動社會福利政策，0到6歲國家一起養，孩子如果想讀書，政府就應支持，長期照顧3.0與各項福利也在推動，希望大家支持政府與何欣純。

何欣純說，賴總統最近為台美關稅談判很辛苦，現在有好結果，希望立法院不分黨派通過協議，讓台灣產業回春，而賴總統為保護台灣，希望國防預算也能通過，台灣才能永久平安。

國防預算 國防特別預算

