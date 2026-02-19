對等關稅15%不疊加 賴總統感謝百工百業實力

快訊

中央社／ 彰化縣19日電

總統賴清德今天到彰化縣參香並向民眾表示，感謝談判團隊發揮專業與智慧、百工百業實力，讓台灣有籌碼與美國談判確立對等關稅15%且不疊加，使產業能與日本、韓國公平競爭。

賴總統說，感謝百工百業數十年累積實力，讓台灣有籌碼與美國談判，確立對等關稅15%且不疊加，與日本、韓國相同。日本、韓國過去與美國有貿易協議，產品銷美國關稅較台灣低，「現在大家拉平、公平競爭。」

賴總統表示，政府團隊以國家及產業利益、糧食安全與國民健康等與美方談判，絕不放棄農業利益，包含稻米、雞肉與大蒜等不降進口關稅、維持原稅率，而豬肉產品進口關稅第3年調降到一半；另外，蝴蝶蘭、茶葉與樹薯粉等農產品出口美國0關稅。

賴總統說，預測台灣今年經濟成長率7.71%，國外研究機構預估超過8%，台灣處於新局面，經濟發展是好的開始，請民眾繼續支持政府、對國家要有信心。

賴總統上午到彰化鹿港天后宮參香、發福袋，彰化縣長王惠美、民主進步黨籍立法委員陳素月、黃秀芳、陳秀寳與鹿港天后宮管理委員會主任委員張偉東等陪同，賴總統祝福民眾新的一年平安、如意，也肯定王惠美施政表現，期許民進黨彰化縣長參選人陳素月未來接棒王惠美。

