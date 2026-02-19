聽新聞
美貿易代表署：美台簽署貿易協定 獲農牧產業界領袖讚許

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。路透
美國貿易代表署（USTR）昨天發表聲明指出，美國與台灣近期簽署對等貿易協定，獲得美國農民、牧場主及產業界領袖讚許。

根據美國貿易代表署聲明，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上週出席台美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）簽署儀式。

聲明提及，美國農業及工業生產者可望受益於台灣降低非關稅貿易壁壘，並調降對美國出口產品99%的關稅。這項消息宣布後即獲得美國農民、牧場主及產業領袖讚許。

美國全國牛奶生產者聯合會（National MilkProducers Federation）主席暨執行長陶德（GreggDoud）表示，與台灣簽署這項協定，延續了政府確保全球新貿易協定方面所取得的強大勢頭。每一項降低壁壘、擴大市場准入的協議，都在強化美國酪農場及其支撐的社區。

美國乳製品出口協會（U.S. Dairy Export Council）主席暨執行長哈登（Krysta Harden）指出，這項協議強化美方相較其他供應商的競爭優勢，並確保非關稅壁壘不致妨礙美國乳品出口擴張。該協會期待與台灣政府及在地產業持續合作，共同提升乳品消費量，並增加美國在供應台灣鮮乳及其他乳製品需求方面的貢獻。

國際乳製食品協會（International Dairy FoodsAssociation）主席暨執行長戴克斯（Michael Dykes）則表示，該協會堅定支持政府透過最新貿易協議，擴展美國乳品市場准入，台灣全面免除乳品（液態乳）關稅，為美國乳品生產者與加工業者在這個具價值且持續成長的市場中競爭、擴張並取得成功，創造重大機會。

