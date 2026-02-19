聽新聞
應對關稅 賴總統：設立300億農安基金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
賴清德總統到雲林虎尾福安宮和斗六石榴班長和宮參拜，並暢談農業關稅談判，堅守多項農產，並強調會再成立三百億基金護農。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統到雲林虎尾福安宮和斗六石榴班長和宮參拜，並暢談農業關稅談判，堅守多項農產，並強調會再成立三百億基金護農。記者蔡維斌／攝影

賴清德總統大年初二勤跑宮廟行程，昨到雲林時表示，雲林縣是農業大縣，台灣與美國關稅談判時，掛念著農民權益，除了豬肉、花生有調降關稅，其他農產都守住了，且比其他國家好很多，未來將成立三百億農安基金，確保農民和相關產業權益。

賴總統昨在立委劉建國等多位雲林在地黨公職人員陪同下，抵達虎尾福安宮「糖廠媽」、斗六石榴班長和宮「斑鳩媽」參拜，並發放福袋。賴總統除力薦劉建國是未來縣長不二人選，還大談農業關稅談判過程。

賴總統說，對於哪些農產必須守護，他曾打電話問劉建國，最優先的是稻米，談判小組守住了，其次蒜頭、蘭花、雞肉也都守住了，甚至台灣洋蔥銷美國還是零關稅。

賴總統指出，多項農產都守住了，只有豬肉關稅分三年調降，三年後也只降至目前的一半，國人習慣吃溫體豬，美國進口冷凍豬一時不會衝擊太大，但為了未來逐年調降後進口量會增加，政府也都想到並作好準備。

他也提到花生也有調降，主要是考量國產花生以帶殼為主，占百分之七十五，其實目前印度、巴西、阿根廷花生都已進台灣，都是去殼的，將來美國花生將加入一起競爭。

賴總統表示，為確保農產和產業，政府將成立三百億農安基金。除了基金護農，政府監管單位會密切注意市場動向，護農隨時作滾動調整，同時也提高老農津貼超過一萬元，國民年金也一併提高每月領五千元。他強調，這次談判的成功，經濟有進步，稅金增加，將拿來照顧人民，提高國防力量，國家才會安全。

賴清德 關稅 農業 雲林

