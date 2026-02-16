國網中心助落雨小幫手APP升級 語音問天氣台語也能通

快訊

中央社／ 台北16日電

生成式人工智慧（AI）應用走入生活，災防科技中心於2020年結合產官學打造氣象預報APP「落雨小幫手」，至今已吸引民眾下載逾37萬次，這回國網中心加入合作，協助APP升級，新增AI火金姑天氣問答功能，不僅支援文字輸入，更提供語音查詢，大幅降低使用門檻，長輩們用台語問火金姑未來3天是否會降雨，它也能聽得懂。

主權AI已受到全球重視，台灣於2023年啟動「可信任生成式人工智慧對話引擎」（Trustworthy AIDialogue Engine，TAIDE）計畫，打造以繁體中文為核心的開源生成式AI模型，融入在地語言、價值觀、風俗習慣等元素，使AI能理解和回應在地使用者需求。

國科會轄下國研院國網中心在2024年承接TAIDE計畫後，開始建立TAIWAN AI RAP平台，內含多款開源語言模型，並整合算力等資源，提供從訓練、微調到部署的一站式解決方案，迄今已有AI火金姑天氣問答等初步應用成果。

落雨小幫手APP為國家災害防救科技中心結合產官學合作開發，2020年上線至今累計逾37萬次下載，2025年11月底，新增AI火金姑語音問答功能，成為亮點。國網中心技術總監林昀德表示，天氣資訊與日常生活密切相關，為了讓生成式AI走入百工百業、回應民眾需求，國網中心與災防科技中心合作，將APP功能擴充，不再侷限於點選查詢，用戶可透過語音直接問天氣。

「火金姑」名稱別具意涵，林昀德透露，國科會主委吳誠文想起童謠「西北雨直直落」，歌詞「日頭暗揣無路，趕緊來火金姑，做好心來照路」，意指螢火蟲可在昏暗中用微光指路，呼應這項AI天氣問答功能，為民眾提供生活即時指引，如外出是否需要帶雨傘。

林昀德說，TAIDE模型原先主要是處理文字的問與答，這次導入學界的語音模型後，「火金姑」能理解中文與台語。高齡族群或不熟悉鍵盤的使用者，只要開口就能獲得天氣資訊，大幅降低操作門檻。

在資料量上，落雨小幫手APP擴大預報時間。林昀德指出，原先災防科技中心提供過去30分鐘至未來3小時的天氣資訊，這次也與中央氣象署合作，將預報時間延長至未來3天，方便民眾掌握完整天氣變化。

林昀德表示，由於資料來自災防科技中心及氣象署，各單位格式不一，加上資料量龐大，所以災防科技中心與國網中心團隊花費不少時間討論格式對齊、篩選與轉換資料，「用戶提1個問題，後端可能跑了多個步驟，這些都是國網中心幫忙開發跟串接」。

國網中心也負責優化整體工作流程、建立檢索增強生成（RAG）向量資料庫及建立AI代理人服務，同時設計過濾機制，擋下與天氣無關的提問，降低系統負載，也避免錯誤回答。

AI火金姑的智慧語音問答功能歷時約5個月完成開發，林昀德坦言，過程中團隊與時間賽跑，常常加班，但成員都充滿拚勁，「發表會前，剛好碰到鳳凰颱風，同仁想到民眾會關心相關訊息，因此自發加班去串接氣象署的颱風資料」，國網中心團隊從用戶角度思考，致力讓資訊更完備。

林昀德說，新版TAIDE模型已有支援文字與圖片辨識功能，國網中心也有自主開發太魯閣語、鄒語等原住民語模型，未來若災防科技中心有需要，可以新增這些語音輸入服務。此外，也將規劃開放民眾可以上傳颱風衛星圖或淹水照片等，系統能進一步回答相關問題。

