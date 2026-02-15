快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

賴總統總統春節慰勉嘉義縣警察同仁 將調高警勤加給鼓舞士氣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統15日上午前往嘉義警察局水上分局慰勉春節期間執勤同仁的辛勞與付出，並肯定在治安維護工作上展現亮眼成果。賴總統指出，行政院已核定通過「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成以及勤務繁重加成，透過待遇調整，回應基層同仁實際的工作需求，期盼鼓舞員警士氣並以實質獎勵為警察同仁加油打氣。

賴總統抵達後，首先聽取嘉義縣警察局水上分局曾文勇分局長進行工作簡報。接著致詞時表示，今年的年假長達九天，今天已經是開始放假的第二天，警察同仁在年假期間本來就比往常忙碌，既要維持治安穩定，又要維持交通順暢。今年嘉義縣在翁章梁縣長的勇敢承擔下，也成功爭取臺灣燈會於3月3日至15日在嘉義縣舉辦，同仁工作繁重的時間會延長，因此特別前來為同仁加油打氣，同時表達感謝之意。

賴總統提到，由稍早簡報中可以看出，在所有同仁戮力同心下，在治安維護工作上交出一張亮眼的成績單，展現出責任、信心與勇氣，值得肯定。並預祝今年九天連假及台灣燈會活動，在警察同仁的努力之下，讓縣民或是外來觀光的民眾，都可以感受到嘉義縣的美好。

賴總統提到，行政院已核定通過「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成以及勤務繁重加成，以實質的獎勵為警察同仁加油打氣，3 月 1 日就可以生效，全國約6萬員警受惠。這次除了調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的13個本島縣市警察同仁也納入適用範圍，最高提高4成支給，每月增加3,104元到3,880元，希望透過這次的待遇調整，可以回應基層同仁實際的工作需求，鼓舞員警士氣。

談及嘉義縣近年來的發展，總統說，在縣長翁章梁的帶領下，嘉義縣突破原有農業、文化、觀光的框架，突飛猛進。翁章梁認為嘉義縣應該要在國家發展的時候扮演關鍵角色，為國家的進步助一臂之力，因此也發展精密機械、無人機、半導體最先進的封裝設施等領域，相信嘉義縣未來在國家進步、世界繁榮中將扮演重要角色。

最後，賴總統說，明天就是除夕，除了感謝警察同仁的辛勞，也要祝福大家身體健康、工作順利、年行大運，並期許警察同仁在馬年秉持「馬上辦」的服務精神，解決民眾問題。

警察 嘉義

延伸閱讀

2026台灣燈會瑪利歐燈區亮相 打造10公尺主燈、無敵星

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

嘉縣喵星人認養抽籤中籤率僅0.65% 翁章梁抽出29名天選之人

台灣燈會鄒族傳說燈區亮相 6公尺高戰祭神樹主燈吸睛

相關新聞

總統視察嘉義警察、海巡 熱情女警與總統視訊向家人拜年添喜氣

賴清德總統今天到嘉義縣水上分局、第四岸巡隊布袋漁港安檢所視察警務和岸巡，並逐一向執勤人員發紅包拜年，熱情女警當場請求總統...

續留再戰 卓內閣年後改組機率低

民進黨備戰二○二六年選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起，而隨著台美對等貿易協定（ART）底定，民進黨高層透露，行...

陳其邁送超人力霸王提燈 蔡英文回贈福氣加碼

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」2月7日至3月1日舉行，今年主題IP是「超人力霸王」。高雄市長陳其邁送給前總統蔡英文的...

賴總統、鄭麗文 有望法鼓山除夕撞鐘

今年年底將舉行九合一選舉，農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透，賴總統與國民黨主席鄭麗文可能在除夕晚間共同參加法鼓山撞鐘祈...

民進黨立院總召春節後改選 四套劇本推演

賴政府過完農曆年後，內閣傾向不改組，但民進黨立法院黨團改組將上演「賴神鬥老柯」第二回合，由賴清德總統屬意人選、立法院前副...

選舉年馬不停蹄！賴總統、蕭美琴分進合擊 年節參香拜廟全台跑透透

農曆春節期間，賴清德總統全台跑透透。賴總統除夕晚上到法鼓山參加撞鐘祈福，從初一到初三，他將從台北出發一路向南參拜共23間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。