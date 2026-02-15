賴總統總統春節慰勉嘉義縣警察同仁 將調高警勤加給鼓舞士氣

賴清德總統15日上午前往嘉義縣警察局水上分局慰勉春節期間執勤同仁的辛勞與付出，並肯定在治安維護工作上展現亮眼成果。賴總統指出，行政院已核定通過「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成以及勤務繁重加成，透過待遇調整，回應基層同仁實際的工作需求，期盼鼓舞員警士氣並以實質獎勵為警察同仁加油打氣。

賴總統抵達後，首先聽取嘉義縣警察局水上分局曾文勇分局長進行工作簡報。接著致詞時表示，今年的年假長達九天，今天已經是開始放假的第二天，警察同仁在年假期間本來就比往常忙碌，既要維持治安穩定，又要維持交通順暢。今年嘉義縣在翁章梁縣長的勇敢承擔下，也成功爭取臺灣燈會於3月3日至15日在嘉義縣舉辦，同仁工作繁重的時間會延長，因此特別前來為同仁加油打氣，同時表達感謝之意。

賴總統提到，由稍早簡報中可以看出，在所有同仁戮力同心下，在治安維護工作上交出一張亮眼的成績單，展現出責任、信心與勇氣，值得肯定。並預祝今年九天連假及台灣燈會活動，在警察同仁的努力之下，讓縣民或是外來觀光的民眾，都可以感受到嘉義縣的美好。

賴總統提到，行政院已核定通過「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成以及勤務繁重加成，以實質的獎勵為警察同仁加油打氣，3 月 1 日就可以生效，全國約6萬員警受惠。這次除了調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的13個本島縣市警察同仁也納入適用範圍，最高提高4成支給，每月增加3,104元到3,880元，希望透過這次的待遇調整，可以回應基層同仁實際的工作需求，鼓舞員警士氣。

談及嘉義縣近年來的發展，總統說，在縣長翁章梁的帶領下，嘉義縣突破原有農業、文化、觀光的框架，突飛猛進。翁章梁認為嘉義縣應該要在國家發展的時候扮演關鍵角色，為國家的進步助一臂之力，因此也發展精密機械、無人機、半導體最先進的封裝設施等領域，相信嘉義縣未來在國家進步、世界繁榮中將扮演重要角色。

最後，賴總統說，明天就是除夕，除了感謝警察同仁的辛勞，也要祝福大家身體健康、工作順利、馬年行大運，並期許警察同仁在馬年秉持「馬上辦」的服務精神，解決民眾問題。