快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

配合穩定物價 中油：本周汽柴油價格不調整

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整。圖／本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整。圖／本報資料照片

台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油表示，本周受北半球冬天取暖用油旺季及美國2月消費者信心指數創新高等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲1.2元及0.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.2元及0.3元。另依春節期間穩定物價政策（2月16日至2月23日，汽、柴油依上漲不調、下跌調、「只跌不漲」原則辦理），柴油再加碼吸收0.1元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及0.4元，國內汽、柴油價格皆不調整。吸收金額如附表。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約0.14億元。

國際油價 中油公司

延伸閱讀

受國際情勢影響！明日起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元

中油維穩！ 明日起汽油調降0.1元、柴油價格不調整

伊朗動盪 國際油價上漲！中油宣布 明日起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

加油要快！下周國內油價大漲 汽油每公升調漲0.8元、柴油0.9元

相關新聞

體感通膨…CPI增幅降 外食、房租仍高

疫後三年，去年物價漲勢終於趨緩，全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率終於看到一字頭，今年一月ＣＰＩ年增率更掉到百分之○點六...

租金、食材、電價 推升外食漲勢

去年消費者物價指數四年來首次低於百分之二，何以外食費、房租年增率漲勢依舊？學者認為，餐飲業成本占比最高的部分是房租，房租...

易漲難跌 租金增幅連3年破2%

儘管整體通膨數據維持低檔，「住」的成本卻沒有同步降溫。主計總處公布今年一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，房租類指數年增...

配合穩定物價 中油：本周汽柴油價格不調整

台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無...

AI新時代／黑皮衣下的管理美學 解析黃仁勳5個溝通技巧

2月初，台北松山機場的出境大廳，穿著一襲標誌性黑色皮衣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，在結束為期5天的台灣之行離台前，特意停下腳步，為守候的粉絲簽名。這趟行程他再次帶起旋風，更留下了「2026年將是更棒一年」的豪氣預言，以及即將在台設立台灣總部甚至第二總部的驚喜伏筆。 黃仁勳究竟是如何在短短數年間，將一家半導體公司打造成如同宗教般的科技帝國？他近年展現的，早已不只是晶片公司的經營手法，這不僅僅是算力的勝利，更是一場關於「生態系領導力」與「符號行銷」（Symbolic Marketing／Emoji Marketing）的完美結合。

卓榮泰：AI、傳產1月外銷訂單成長 上半年加碼引入移工

行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。他表示，AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。