易漲難跌 租金增幅連3年破2%

儘管整體通膨數據維持低檔，「住」的成本卻沒有同步降溫。主計總處公布今年一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，房租類指數年增率達百分之一點九九，依舊高於整體物價漲幅。若拉長時間觀察更為明顯，住宅租金年增率已連續三年突破百分之二，二○二三年為百分之二點一六、二○二四年百分之二點四五、去年仍有百分之二點三，寫下近卅年少見的連續高檔紀錄。

住商不動產企劃研究執行總監徐佳馨認為，房租近年有感上漲原因多元，除了與利率上揚有關外，租金補貼等讓租屋從黑市轉向透明，過程中所產生的成本浮現是主要因素，特別原先價格較低的出租物件變化更為明顯，而這個陣痛期恐怕還需要一段時間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這幾年租金只有在疫情期間，因為工作收入受影響，曾短暫出現租金回跌的市場現象，後來物價有感通膨、房價大漲也反映在新成屋的租金上進而產生比價效應。

市場人士也觀察到，政府擴大租金補貼規模，在減輕部分租屋族負擔的同時，也提高了承租方的支付能力，使市場有效需求被撐住。當補貼成為常態後，租金調整呈現「易漲難跌」的特性，即使買賣市場降溫，租金也未出現明顯鬆動。

不僅住宅租金撐在高檔，商用不動產亦展現韌性。仲量聯行（ＪＬＬ）最新市場報告指出，去年台北市Ａ級辦公室平均租金約每坪每月三二五八元，年漲幅約百分之一點七，市場進入「高原期」，漲勢趨緩但未回落。仲量聯行表示，具備ＬＥＥＤ、ＷＥＬＬ等綠建築標章的大樓，因品質與永續優勢，對區域租金水準仍形成支撐。

業界分析，辦公室與店面租金屬企業固定成本的一環，當租金長期維持高位，企業勢必透過產品定價或服務費率調整反映成本，最終回到消費端。也因此，儘管ＣＰＩ數字顯示通膨壓力趨緩，但無論是住宅或是商業空間，都形成向上攀升的格局，連帶讓民眾對「生活變貴」的感受難以消散。