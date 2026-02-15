租金、食材、電價 推升外食漲勢

去年消費者物價指數四年來首次低於百分之二，何以外食費、房租年增率漲勢依舊？學者認為，餐飲業成本占比最高的部分是房租，房租年增率上升，加上基本工資上漲帶動人事成本，電費也漲，以致民眾對整體物價感受仍深。但即使房價真的跌，房東也不會降房租，外食價格也不會降回來。

中央大學經濟系教授吳大任表示，之前曾有人分析美國咖啡品牌成本結構，咖啡占不到一成，房租占最大部分，外食主要提供者是餐飲業，餐飲業最大成本也是房租，其次是人事，最後才是食材。這幾年房價上漲，一定會帶動房租上漲，房東認為房價上升，房貸貸款增加，房客買不起房子，只好用租的，漲房租非常合理。但房價上漲不會馬上帶動房租，通常要租約到期重新簽約才會漲房租，中間會有時間落差，以致房租到現在還在漲。

其次是基本工資連十年調漲，餐飲業主力是周末，非常仰賴時薪打工人員，基本工資調整，對很多產業或許沒影響，但餐飲業或以假日為主的旅宿業，都形成極大人事成本壓力。其他則是台電漲電費，都是成本上升原因。

吳大任強調，高通膨已經好幾年，累積調幅至少一成以上，像外食就接近二成，對三年、五年沒有調薪的勞工來說，應付這些支出非常吃力。雖然房市變冷，但只是交易量減少，房價沒有跌；目前因為房市低迷，建商不敢增加供給，若供給變少，房價恐又上漲；且房租調升具有僵固性，如果房租繼續漲，外食就會繼續漲，很難降下來。

餐飲業者也無奈表示，在萬物齊漲的時代，不管是電費、人力費用、食材成本等都居高不下，甚至有部分食材從疫情之後，漲幅甚至超過百分之五十。

餐飲業者表示，漲價主要還是反映不斷推升的成本壓力，例如租金、食材價格、電價近年來持續攀升，食材和能源更時常受到國際情勢影響而波動，如果要維持一致的體驗，成本就更高。

此外，餐飲業高度依賴人力，台灣基本工資連續多年調升，在大缺工時代，業者也必須不斷提高薪資和各項附加福利以徵才、留才，且消費者意識抬頭，餐飲業對於食安、環境合法合規標準不斷提升的同時，對於服務體驗的要求也更高，這些趨勢都使餐飲業日常經營成本不斷攀升，也使得外食價格易漲難跌。