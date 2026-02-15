體感通膨 CPI增幅降 外食、房租仍高

疫後三年，去年物價漲勢終於趨緩，全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率終於看到一字頭，今年一月ＣＰＩ年增率更掉到百分之○點六九，下探五年最低水準。不過，ＣＰＩ之中的外食費、房租年增率卻是連年上升，民眾食衣住行日常生活支出持續增加，形成「數據通膨」雖降、民眾「體感通膨」卻持續處於高點的景況。

今年才剛開始，路易莎咖啡連鎖集團就宣布因應國際咖啡豆價格飆漲、人力與水電成本上升，一月六日起調整價格，平均漲幅約百分之五。知名連鎖「鬍鬚張」也跟進，自一月十二日起調漲四十八個品項價格，平均漲幅約百分之三點八。

各個智庫及預測機構從去年底發經濟預測及物價指數都顯示，通膨已降溫，主計總處一月初發布去年全年ＣＰＩ年增率，果然出現四年來首見一字頭，降到通膨警戒線以下。

今年二月初最新發布的一月數據，ＣＰＩ年增率更出現五年首見一字頭以下，只有百分之○點六九。但此一數據源自去年一月是農曆春節的高基期，而且因為氣候穩定，蔬果價格回穩後，食物類漲勢的確從過去七大項目之首退位。

根據國泰金控國民經濟信心調查顯示，直至今年一月，民眾對於今年通膨預期值仍高達百分之二點一七，過半民眾認為今通貨膨脹率會高於百分之二，顯示國人體感通膨仍偏高，與數字背道而馳。

外食、房租至今驚驚漲，可說是國人何以對通膨降溫難有信心原因。外食類指的是國人的三餐，舉凡中西式早餐、中西式餐點等都屬外食，雖然一月整體ＣＰＩ掉到百分之○點六九，但外食費年增率百分之三點○八，連續十五個月漲幅大於百分之三。

房租是民眾另一個痛點。隨著這幾年房價飆升，連帶房租漲勢凌厲，自二○二三年八月起年增率破二，直到今年一月才首次掉到百分之一點九九，兩年半首見跌破二。

主計總處統合統計處專門委員曹志弘表示，這兩年半房租年增率上漲原因有三，一來整體物價上漲，房東跟著漲房租因應生活支出；其二、住宅維修費用提升；三、房貸利率提升，房東成本增加。儘管去年底房市略顯降溫，但因房租屬於長期租約，有些房東落後起漲，以致房租年增率持續反映。

雖然他指出，今年一月房租年增率跌破百分之二，從趨勢來看，去年漲幅就呈現逐季收斂，如果住宅維修費等成本未再上升，房價也走跌，房租漲勢也可望明顯收斂。但是房價即使下跌，房東會調降房租嗎？會不會像之前雞蛋漲，很多早餐店跟著漲價，蛋價跌，卻看不到降價，老百姓的生活痛苦指數一樣降不下來？恐怕是民眾心頭揮之不去的陰影。