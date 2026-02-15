白話財經／一年兩次發表會 蘋果新戰術

蘋果iPhone今年一改過去「一年一新機」發表節奏，改為上、下半年各舉行一次，上半年聚焦入門款，下半年聚焦高階款。蘋果為何改變堅持了廿年的做法？顯然改採新戰術，藉由不同產品組合，爭取更多消費者青睞，以坐穩智慧型手機市場冠軍寶座。

翻開蘋果過去廿年來的新機發表會歷史，從第一代iPhone二○○七年對外發表開始，蘋果始終堅持「一年一新機發表會」的做法。唯一不同的是，iPhone 4以前的機種，主要是隨Macworld大會、ＷＷＤＣ（全球開發者大會）同時亮相，直到iPhone 4S之後，手機新品才固定在秋季舉行新品發表會。

蘋果堅持了廿年的做法在今年出現變化，最主要原因，在於iPhone產品線愈來愈多元，現在的蘋果iPhone不只有入門款平價機種、高階機種，也還有特殊設計的輕薄機種Air，以及開發多年、即將在今年下半年推出的摺疊機款。

不過，蘋果上、下半年新機發表的重點，則與Android陣營明顯不同。Android品牌業者一年舉行兩次發表會，幾乎是上、下半年各有一款重點旗艦機，其他中低階、入門機機款則不會有特別的發表會；而蘋果則是將入門機種放在上半年，下半年則將重點放在單機售價高的Pro、Pro Max，以及價格會更高的摺疊機種。

對於供應鏈來說，這也是一項好消息。眾所周知，蘋果以前一年一檔發表會，供應鏈招工、生產都是從第三季開始啟動，形成上半年淡季很淡、下半年旺季過旺的窘境；若蘋果改為一年兩次發表會，上、下半年各推出數款機種，供應鏈的整體營運將更加平穩，對於供應鏈而言，也是皆大歡喜的發展。

只不過，今年記憶體、零組件成本上升，蘋果新一代iPhone、甚至摺疊機會不會售價昂貴？目前有兩派看法，一派認為不漲價，而是用規格調整方式來控制成本，另一派則認為，新一代iPhone零組件成本恐將上漲百分之十五，整體平均售價預料將上升百分之十二。

蘋果單機售價向來高昂，果粉之所以埋單，主要在於蘋果硬體產品生態鏈完整；然而，隨著蘋果iPhone即將迎來新的產品組合，加上零組件成本節節高升，今年新一代機種究竟會不會漲價、消費者願不願意再花更高的價格購買，還有待觀察。