快訊

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

卓榮泰：AI、傳產1月外銷訂單成長 上半年加碼引入移工

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。行政院／提供
行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。行政院／提供

行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。他表示，AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長；今年上半年政府會持續加碼引入跨國勞動力，並培育高端科技人才。隨著台美談判定案，百工百業在新年之後能夠再衝一波，多爭取海外訂單。

卓榮泰致詞表示，2025年大年初四創下單日瀏覽次數達445萬次紀錄的「1968 APP」，讓民眾隨時掌握行車時間、氣候變化、服務區服務項目及即時路況等資訊，從而選擇理想的出門時段與路線。該APP使用順暢與高速公路暢通同等重要，請高公局針對APP使用流量的高峰期預做因應準備。

此外，TPASS行政院通勤月票自推出迄今，已讓許多國人充分感受到政策的溫暖；今年春節期間鐵公路、國道客運也有推出配套優惠措施，他希望國人多加利用公共運輸系統。

卓榮泰說，交通部力求相關交通建設工程如期如質、平平安安完工，為台灣交通路網打通任督二脈，讓所有返家、貨物運輸或觀光的民眾能夠獲得更多運輸服務與協助；同時年後，交通部會繼續推動國1甲線、國1楊梅頭份路段拓寬、國7高雄路段等工程，改善目前交通瓶頸。

卓榮泰強調，台灣正處於最好的年代，除持續推展國際合作，獲得國際友盟支持外，經濟發展亦達到前所未有的佳境。不論是AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長；同時，今年上半年政府會持續加碼引入跨國勞動力，並培育高端科技人才，進一步推升相關產業發展。

卓榮泰指出，政府也正全力發展「AI新十大建設」諸多關鍵技術；同時打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的雛型已具體展現，高雄專區相繼有45家金融機構進駐，創造的產值也一直增加，未來政府還會進一步開放各項金融服務接軌國際。

卓榮泰期待隨著台美談判定案，百工百業在新年之後能夠再衝一波，除了內需持續推升外，也能夠多加爭取海外訂單，讓國家經濟實力再往上提升，大幅拓展國際市場版圖。

卓榮泰說，再次肯定交通部過去的付出，隨著未來台灣國際貿易與旅運量大幅提升趨勢，請交通部持續改善陸海空運輸服務量能，以對接國家經濟發展的需求，迎來百工百業再起一波新的經濟高潮。他也期許整個政府團隊持續努力，讓國人感受到政府政策成果完全落實到每一位民眾身上。

卓榮泰 交通部 傳統產業 AI

延伸閱讀

影／爆料管碧玲「常闖院長辦公室」 卓榮泰：愁眉苦臉進、快快樂樂出

影／行政院長卓榮泰視察海巡署北部機動隊 與同仁共進午餐

強制險逾13年未調整！行政院：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

台美對等貿易協定底定 卓榮泰：百工百業再衝一波

相關新聞

卓榮泰：AI、傳產1月外銷訂單成長 上半年加碼引入移工

行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。他表示，AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長...

2025年第4季GDP 12.68% 賴總統：國際社會看重台灣

賴清德總統14日前往台北市政府警察局中正第一分局、第二分局，慰勉春節連假期間堅守崗位的警察同仁。他提到，主計總處公布20...

你有申請嗎？全台租金補貼破70萬件 房租可省四成

內政部表示，2022年7月上路的「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至2025年9月底，已突破70萬件 ，達71.7萬...

電子業漲價通膨 被動元件 CCL 載板廠漲價效應淡季不淡

AI帶動電子業漲價通膨，法人預期，被動元件、銅箔基板CCL、載板廠漲價效應之下可望淡季不淡。

國產汽車業 面臨強力競爭

美國新車、中古車將零關稅進口，且鬆綁數量限制。業界指出，台美協定讓國產車「內憂外患」，內憂在新關稅尚未生效前，買氣急凍，...

經部出兩招 緩解國產車衝擊

美製小客車、中古車進口關稅將降至零並取消配額，經濟部評估將影響台灣汽車產值約40億元，產業界擔憂國產車直接面臨衝擊。經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。