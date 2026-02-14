卓榮泰：AI、傳產1月外銷訂單成長 上半年加碼引入移工

行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。他表示，AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長；今年上半年政府會持續加碼引入跨國勞動力，並培育高端科技人才。隨著台美談判定案，百工百業在新年之後能夠再衝一波，多爭取海外訂單。

卓榮泰致詞表示，2025年大年初四創下單日瀏覽次數達445萬次紀錄的「1968 APP」，讓民眾隨時掌握行車時間、氣候變化、服務區服務項目及即時路況等資訊，從而選擇理想的出門時段與路線。該APP使用順暢與高速公路暢通同等重要，請高公局針對APP使用流量的高峰期預做因應準備。

此外，TPASS行政院通勤月票自推出迄今，已讓許多國人充分感受到政策的溫暖；今年春節期間鐵公路、國道客運也有推出配套優惠措施，他希望國人多加利用公共運輸系統。

卓榮泰說，交通部力求相關交通建設工程如期如質、平平安安完工，為台灣交通路網打通任督二脈，讓所有返家、貨物運輸或觀光的民眾能夠獲得更多運輸服務與協助；同時年後，交通部會繼續推動國1甲線、國1楊梅頭份路段拓寬、國7高雄路段等工程，改善目前交通瓶頸。

卓榮泰強調，台灣正處於最好的年代，除持續推展國際合作，獲得國際友盟支持外，經濟發展亦達到前所未有的佳境。不論是AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長；同時，今年上半年政府會持續加碼引入跨國勞動力，並培育高端科技人才，進一步推升相關產業發展。

卓榮泰指出，政府也正全力發展「AI新十大建設」諸多關鍵技術；同時打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的雛型已具體展現，高雄專區相繼有45家金融機構進駐，創造的產值也一直增加，未來政府還會進一步開放各項金融服務接軌國際。

卓榮泰期待隨著台美談判定案，百工百業在新年之後能夠再衝一波，除了內需持續推升外，也能夠多加爭取海外訂單，讓國家經濟實力再往上提升，大幅拓展國際市場版圖。

卓榮泰說，再次肯定交通部過去的付出，隨著未來台灣國際貿易與旅運量大幅提升趨勢，請交通部持續改善陸海空運輸服務量能，以對接國家經濟發展的需求，迎來百工百業再起一波新的經濟高潮。他也期許整個政府團隊持續努力，讓國人感受到政府政策成果完全落實到每一位民眾身上。