2025年第4季GDP 12.68% 賴總統：國際社會看重台灣

賴清德總統14日前往台北市政府警察局中正第一分局、第二分局，慰勉春節連假期間堅守崗位的警察同仁。他提到，主計總處公布2025年第4季經濟成長率為12.68%，全年經濟成長率達8.63%，預估今年經濟成長率將達7.71%，國際社會都很肯定、看重台灣。

賴總統致詞時表示，14日是年假的第一天，特別來向大家表示感謝之意。警察的工作非常辛苦，一年365天、一天24小時全年無休，在台灣各地守護治安及人民安全，讓全國的民眾可以安心地生活。

他提到，國人上班的時候，警察同仁要上班，國人休假的時候，警察同仁要加班，特別是年節期間，國人會團聚返鄉過年或是舉家出遊，這段時間是大家最忙碌的時候，因此特別向全國的警察同仁表示感謝，同時也先跟大家拜年，祝福大家新的一年都能夠平安順利。

賴總統肯定中正一分局展現全國性的高度及視野，充分掌握國家的重大政策，也運用AI在三個面向。第一，提升獎勵的行政作業，讓同仁能夠及時快速地受到獎勵。第二，利用AI偵測各種情資及早部署，掌握治安情況。第三，運用AI及科技的力量加強打詐，保護國人免於詐騙。

賴總統也提到，中正二分局負責總統府與官邸的維安，相當辛勞。面對陳抗也要用心想定各項應變措施，並運用軟性解決方式傾聽陳情民眾的聲音，讓國家能夠更安全、社會更安定、人民更安居樂業，值得肯定。

賴總統說，感謝警察同仁站在第一線英勇抵抗犯罪、保護國人。政府會持續提升警察及消防人員的福利。行政院已經核定修正「警察人員警勤加給表」，提高刑事加成以及勤務繁重加成，目的就是希望大家能夠更安心，眷屬也能更無後顧之憂。

賴總統表示，國家持續在進步發展，主計總處公布2025年第4季經濟成長率為12.68%，全年經濟成長率達8.63%，預估今年經濟成長率將達7.71%，代表不只有警察同仁很努力，台灣的各行各業、全國人民在各自崗位上也都很努力，因此請國人對國家要有信心。

他強調，國際社會都很肯定、看重台灣，也認定台灣是世界上一股正向、良善的力量，對國際社會的發展很有幫助。

賴總統說，在經濟上的成果要用來照顧人民，提升軍公教人員的待遇，同時也要提高國防力量，國家才會越安全，經濟才會越發展，人民才能得到更好的照顧。今年是馬年，期許警察同仁秉持「馬上辦」的服務精神，解決民眾問題。