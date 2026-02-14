深化智財能量 合庫金融科技專利重心轉向強化應用效益

合庫銀行於2025年通過「台灣智慧財產管理規範（TIPS）」A級驗證，並於本月獲經濟部產業發展署正式頒發通過證書，公司智財治理再獲肯定。合庫銀行自2020年領先國內其他公股銀行導入TIPS規範以來，已連續第四度通過驗證，展現其長期深耕智慧財產管理，建立穩定且可持續運作的制度基礎。合庫銀行表示，完整的智財管理不僅提升研發效能，也有助於降低營運風險並強化公司治理，促進企業永續經營發展。

TIPS為經濟部推動的智慧財產管理規範，旨在透過「規劃、執行、檢查、行動」循環建置智財管理架構，使智慧財產得以與企業營運目標緊密結合，形成完善的系統化流程。隨著公司治理評鑑自2026年轉型為ESG評鑑，TIPS被納入ESG 社會面（S-10）之加分指標，成為企業展現智財治理能力的重要依據，凸顯其在企業永續發展中的關鍵地位。

在智財保護方面，合庫銀行多年致力於保護研發成果，於金融科技領域提出多項專利申請。近年逐漸把重心轉向強化專利應用效益，使創新能更有效地導入產品與流程，發揮實質效益。為此，合庫銀行於行內創建專利知識庫，共享已核准專利的相關資訊，供研發人員及業務單位於開發產品、規劃服務或優化流程時參考，以差異化金融商品與服務，使智財轉化成為推動創新與營運發展的重要資源。

合庫銀行表示，未來將持續精進智慧財產管理與推動創新應用，使智財制度在保護研發成果的同時，也能強化治理效能及提升服務品質，落實企業永續經營的承諾。