ART 印刷品豁免對等關稅 李遠：台灣對美文化輸出關鍵勝利

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化部長李遠。文化部／提供
台美對等貿易協定（ART）13日完成簽署，攸關台灣文化內容輸出的印刷品，包含書籍、報章雜誌、期刊、繪本等，也含括在豁免對等關稅的項目之列。文化部長李遠表示，這次關稅談判中關於台灣的印刷品獲得維持零關稅待遇，對於台灣對美國的文化輸出，是一次非常關鍵的勝利。

化部表示，台灣對美輸出的實體圖書及印刷品，近4年出口產值平均約5.1億元，約占整體實體圖書及印刷品出口產值的6.8%。雖然相較於其他產業類別規模並不大，但是能繼續維持零關稅的優惠，對於台灣經營相對困難的實體圖書產業而言，仍然是重要的談判勝利。

同時，也將確保台灣的文化內容在競爭激烈的出版市場中，仍能在美國維持發聲，持續維護台灣的「文化主權」。

李遠指出，文化部近年將外譯作為重大文化政策，持續投入極大資源，加速、加大將台灣文學、漫畫、繪本等翻譯成各國文字，也因此使台灣作家楊双子著作與金翎英譯的《台灣漫遊錄》獲得2024年「美國國家圖書獎」、台灣詩人零雨（王美琴）榮獲2025年美國「紐曼華語文學獎」等重要獎項肯定。

文化部也積極安排台灣創作者赴世界各地巡迴演講、座談、簽書等，如作家吳明益等，去年在美國各地就安排了許多場巡迴活動，使美國讀者能更認識台灣的作家。

同為作家的李遠表示，感謝賴清德總統及行政院團隊長達10個月對美關稅艱辛的談判中，在眾多談判項目中，將「文化內容」列為重點，也代表政府將出版等文化產業列為重要國家政策，使印刷品維持零關稅優惠。文化部會持續壯大台灣文化內容，支持台灣好的創作、好的故事走向世界。

文化部 美國 關稅

