快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

你有申請嗎？全台租金補貼破70萬件 房租可省四成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

內政部表示，2022年7月上路的「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至2025年9月底，已突破70萬件 ，達71.7萬餘件，和2024年3月底相比，增加23.9萬件，增幅超過五成。

內政部指出，租金補貼申請者以女性承租人占55％較多；年齡部分，以未滿25歲族群（占28.6％）最多、其次為25-34歲（占23.9％）及35-44歲（占16.3％）。

婚姻狀況則以未婚者占53.3％居多，其中未婚者普遍偏好「分租套（雅）房」，而有偶者因需較大空間，多承租「整戶（層）」房型。

內政部指出，補貼金額占租金比率的中位數為42.4％，代表有一半以上受補貼家戶，房租負擔直接省下超過四成，經濟弱勢戶、社會弱勢戶及單身青年因加碼照顧，房租負擔分別減輕七成、近五成及近四成。

內政部表示，租金補貼除有效減輕民眾負擔，為擴大租金補貼效益，內政部也定期發布租金統計，讓租金補貼契約之租金資訊，成為民眾租屋時的參考。

租金補貼 內政部

延伸閱讀

為領國土署租金補貼3萬2 房客偽造房東簽名代價15萬

春節賀禮！消防員「首都加給」內政部已送案 待行政院核定

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

韓國瑜稱保障立委問政是天職 內政部：未收到李貞秀辦理喪失陸籍證明

相關新聞

你有申請嗎？全台租金補貼破70萬件 房租可省四成

內政部表示，2022年7月上路的「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至2025年9月底，已突破70萬件 ，達71.7萬...

電子業漲價通膨 被動元件 CCL 載板廠漲價效應淡季不淡

AI帶動電子業漲價通膨，法人預期，被動元件、銅箔基板CCL、載板廠漲價效應之下可望淡季不淡。

國產汽車業 面臨強力競爭

美國新車、中古車將零關稅進口，且鬆綁數量限制。業界指出，台美協定讓國產車「內憂外患」，內憂在新關稅尚未生效前，買氣急凍，...

經部出兩招 緩解國產車衝擊

美製小客車、中古車進口關稅將降至零並取消配額，經濟部評估將影響台灣汽車產值約40億元，產業界擔憂國產車直接面臨衝擊。經濟...

雙B受惠 將調降售價

美國製進口車關稅將降為零，進口車商中台灣賓士、BMW總代理汎德汽車昨（13）日都表示，政府正式公告實施日起將調降售價。T...

經長談協定與鄰國比較…開放汽車 日韓也擋不住

台美簽訂對等貿易協定，確立對等關稅調降，並對美國開放市場，其中美國製汽車降至零關稅最受產業界關注。南韓與日本在汽車方面同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。