你有申請嗎？全台租金補貼破70萬件 房租可省四成

內政部表示，2022年7月上路的「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至2025年9月底，已突破70萬件 ，達71.7萬餘件，和2024年3月底相比，增加23.9萬件，增幅超過五成。

內政部指出，租金補貼申請者以女性承租人占55％較多；年齡部分，以未滿25歲族群（占28.6％）最多、其次為25-34歲（占23.9％）及35-44歲（占16.3％）。

婚姻狀況則以未婚者占53.3％居多，其中未婚者普遍偏好「分租套（雅）房」，而有偶者因需較大空間，多承租「整戶（層）」房型。

內政部指出，補貼金額占租金比率的中位數為42.4％，代表有一半以上受補貼家戶，房租負擔直接省下超過四成，經濟弱勢戶、社會弱勢戶及單身青年因加碼照顧，房租負擔分別減輕七成、近五成及近四成。

內政部表示，租金補貼除有效減輕民眾負擔，為擴大租金補貼效益，內政部也定期發布租金統計，讓租金補貼契約之租金資訊，成為民眾租屋時的參考。