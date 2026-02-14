電子業漲價通膨 被動元件 CCL 載板廠漲價效應淡季不淡

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

AI帶動電子業漲價通膨，法人預期，被動元件、銅箔基板CCL、載板廠漲價效應之下可望淡季不淡。

法人分析，AI驅動淡季漲價效應，但多數業者客戶端都提早備貨，帶動營收走高。

上游晶片設計業客戶端方面，預期將因封裝與成熟製程漲價，成本推動報價上漲而提前拉貨，營收表現高於預期，組裝代工廠則多如預期月減，惟機構件也面臨貴金屬漲價效應與AI需求推動，營收強於預期。

法人也指出，其他如被動元件、CCL、載板廠有漲價效應推動，營運表現大致如預期般呈現月增，淡季不淡。

台廠銅箔基板CCL首家單月營收破百億元，台光電（2383）先前5日公布1月營收108.63億元創新高，月增24.8%、年增 55.5%；台光電說明1月成長受惠於AI伺服器成長力道。

台光電日前公告斥資27.8億元，向遠東新（1402）買觀音廠辦擴廠。台光電公告說明，取得目的或用途為供生產營運使用。

台燿（6274）方面2026年1月合併營收達新台幣35.33億元，月增8.71%、年增74.82%，創下單月歷史新高，展現強勁的PCB高階材料需求動能。

台光電 營收 漲價

