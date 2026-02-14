經長談協定與鄰國比較…開放汽車 日韓也擋不住

台美簽訂對等貿易協定，確立對等關稅調降，並對美國開放市場，其中美國製汽車降至零關稅最受產業界關注。南韓與日本在汽車方面同樣有相當程度減讓，是美國在談判中堅持不退的項目。

經濟部長龔明鑫昨（13）日出席總統府記者會時表示，談判中，美國強力要求美車出口零關稅，不只針對台灣，日本、南韓都沒辦法守住，台灣談判時只能縮小影響面，特別將小貨車拉出來談，最後小貨車、客貨兩用車免於零關稅。台灣自美國進口小客車關稅原為17.5％，將降為零關稅；中小貨車原平均稅率21.7％，與美國協商後爭取到關稅降至10％。

台日韓對美市場開放及投資承諾

日本自美國進口小客車原本就是零關稅，但根據外電報導、白宮事實清單等資訊，日本與美國達成協議，將進一步承認美國汽車安全標準，美國車不必再為進口日本市場重新做認證，美方解除長年難以解決的歧見。

南韓在美國車進口上限讓步，原本設有每年5萬輛的進口配額上限，但白宮表示南韓已同意取消，這也是美韓過去談判的老問題；另外南韓也承認符合美國聯邦汽車安全標準（FMVSS）車輛，將排放與安全認證程序簡化。

農產品方面，台灣在美豬、美牛進口部分退讓，給予部分鬆綁、准入市場，但稻米方面堅持不讓，保障農民權益。

日本方面，據白宮官員先前說法，日本將採購80億美元的美國農產品與其他商品，提高採購美國米數量75%。至於南韓，白宮說法是南韓全面開放農產品等市場，但南韓政府先前強調，不會開放稻米及牛肉市場，雙方說法各異。

在擴大採購方面，台、日、韓都將擴大購買包括能源、飛機等美國產品，台灣已明確承諾採購848億美元。

比較先前投資承諾，台灣直接投資金額為2,500億美元，是台日韓三國之中最低。投資模式比較，台灣由企業自主，日本由美國指定以現金投資，南韓被指定1,500億美元用於造船。對美國投資獲利分潤上，台灣與南韓皆為獲利100%歸企業，日本為前期企業與政府利潤對半分配，收回投資後，美方90%、日本10%。