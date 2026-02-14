聽新聞
0:00 / 0:00
經部出兩招 緩解國產車衝擊
美製小客車、中古車進口關稅將降至零並取消配額，經濟部評估將影響台灣汽車產值約40億元，產業界擔憂國產車直接面臨衝擊。經濟部祭出兩招協助國內車廠，包括透過30億元「車行天下」專案計畫支持自主研發與出口，目標出口5萬輛；其次開放台灣未生產的美製汽車零件適用零關稅，有助降低整車組裝成本。
經濟部日前邀車廠座談並聽取意見，經濟部長龔明鑫昨（13）日表示，匡列專案預算協助汽車產業轉型，目前短期看來衝擊不大，但仍要有長期規劃支持產業發展，會持續與相關業者對談。
部分汽車代理商反映不會因關稅政策而降價，龔明鑫表示，車廠利益是否合理，相關資訊會盡量透明公開讓消費者知道，消費者也可以自由選擇。
經濟部開放美國輸入台灣的部分汽車零組件將適用零關稅，部分為台灣目前未生產項目。國內約有十餘項汽車零組件尚未具備生產能力，但並非每項美國皆有供應，實際適用零關稅項目仍需依個別品項而定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。