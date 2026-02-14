經部出兩招 緩解國產車衝擊

美製小客車、中古車進口關稅將降至零並取消配額，經濟部評估將影響台灣汽車產值約40億元，產業界擔憂國產車直接面臨衝擊。經濟部祭出兩招協助國內車廠，包括透過30億元「車行天下」專案計畫支持自主研發與出口，目標出口5萬輛；其次開放台灣未生產的美製汽車零件適用零關稅，有助降低整車組裝成本。

經濟部日前邀車廠座談並聽取意見，經濟部長龔明鑫昨（13）日表示，匡列專案預算協助汽車產業轉型，目前短期看來衝擊不大，但仍要有長期規劃支持產業發展，會持續與相關業者對談。

部分汽車代理商反映不會因關稅政策而降價，龔明鑫表示，車廠利益是否合理，相關資訊會盡量透明公開讓消費者知道，消費者也可以自由選擇。

經濟部開放美國輸入台灣的部分汽車零組件將適用零關稅，部分為台灣目前未生產項目。國內約有十餘項汽車零組件尚未具備生產能力，但並非每項美國皆有供應，實際適用零關稅項目仍需依個別品項而定。