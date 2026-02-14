快訊

雙B受惠 將調降售價

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美國進口車關稅將降為零，進口車商中台灣賓士、BMW總代理汎德汽車昨（13）日都表示，政府正式公告實施日起將調降售價。Tesla（特斯拉）Taiwan重申，在法規確立前，美國進口車型不會調整車價，德國進口車型現在也沒有轉移產線計畫。

裕日車指出，目前販售車款僅INFINITI QX60為美國進口，政策上路後會與原廠協商反映至售價，對其他美國製造的車款，包括NISSAN品牌的Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano、Altima；以及INFINITI的QX65，會與原廠積極評估引進可能性。

和泰車表示，新關稅仍須待立法院公告生效。TOYOTA可以引進台灣的美製車款不多，可選擇的是大車，申請到引進需要很久時間，和泰還是以販賣現有新車為主。

美國製造的經典車Jeep表示，2025年底品牌發表會公布車價就是以零關稅為基礎，新政策上路售價不會調整，按原訂規畫今年第2季起陸續交車。

