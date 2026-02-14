國產汽車業 面臨強力競爭

美國新車、中古車將零關稅進口，且鬆綁數量限制。業界指出，台美協定讓國產車「內憂外患」，內憂在新關稅尚未生效前，買氣急凍，車廠要銷售庫存，勢必得提前促銷吸收關稅成本；實施後「外患」襲來，不但非美國製高價車將面對美國車強力競爭，美國中古車零關稅後價格和國產車接近，對國產車也造成衝擊。

業界指出，去年關稅議題發酵，車市出現空前觀望氣氛，導致去年全台汽車掛牌數僅41萬，年減一成。

主要汽車品牌美製車種與意見

現在台美簽署對等貿易協定，新關稅稅率仍須待立法院公告生效，現在車市買氣急凍，車廠都增提促銷，讓消費者相信現在車價與零關稅實施後沒有差異，就是將消費者對未來10~15%關稅調降的紅利，要由車商預先埋單承受，以降低庫存壓力。

車商指出，美國進口車關稅歸零，對高價車款影響較大，美國終端通路車款多半在五萬美元以上，進口台灣售價落在190萬元左右，但BMW和賓士的美國生產車款將來反應關稅調降成本，預估可降價10到15%，更因關稅調降，避開奢侈稅，價格可以再降一階，雙B可說是直接受惠業者。

而據參加經濟部座談會的車廠代表表示，經濟部官員指出美國中古車也適用零關稅，但限縮為車廠出口，而非所有貿易商都能適用。

車廠指出，如果美國進口中古車也適用零關稅，售價有望與國產車極度接近，對車市造成的衝擊會更大，這是目前業界最擔心的部分。

業者強調，美國小客車零關稅進口，應同步調降國產車未能生產的關鍵零件，如引擎、變速箱等關稅與貨物稅，以提升國產車競爭力；另應控管風險，暫緩歐盟、日韓等同步降稅的要求，以防國產車市受到更大衝擊。

車商指出，美製新車零關稅，確實會搶到國內市場，建議政府要有配套措施，對於台灣沒有產製的汽車零件，應同步降到零關稅，才能降低台灣車業生產成本，提高台灣整車製造競爭力。另外也要看零關稅進口車款，評估對國產車市場的衝擊。