超猛…今年GDP成長上修至7.71% 人均GDP估突破4.4萬美元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
AI熱潮勢不可擋，主計總處大幅上修今年經濟成長率至7.71%。聯合報系資料照
AI熱潮勢不可擋，主計總處昨（13）日大幅上修今年經濟成長率至7.71%，較去年11月的預測值激增4.17個百分點，人均GDP更預計寫下4萬4,181美元新紀錄。

主計總處主計長陳淑姿表示，在如此高基期下，經濟成長率仍能有此表現，顯見表現相當亮眼。

今年GDP成長率預測
這次大幅調升成長預測，核心動能來自出口表現遠優於預期。主計總處指出，受惠全球AI需求爆發，加上台美關稅談判趨於明朗，市場不確定因素消除。預估今年出口規模達7,831億美元，較原預測上修1,187億美元，年增率由原先6.32%一舉上調15.9個百分點，達到22.22%。

出口數據噴發，台灣GDP規模今年將首度突破1兆美元。併計服務輸出後，主計總處預估今年輸出實質成長12.68%，較前次預測大幅上修7.84個百分點；至於物價方面，全年消費者物價指數（CPI）漲幅預估為1.68%，維持在通膨目標值內。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，全球四大雲端服務業者（CSP）去年第4季實際資本支出優於預期，今年可望比去年再成長五至六成。台灣身為硬體供應鏈核心，將直接受益於這波投資浪潮。儘管市場偶有AI投資回報雜音，但從科技巨頭穩健增長財報來看，實質需求正穩定轉化為支撐台灣出口的訂單。

關於台美貿易進展的影響，蔡鈺泰指出，台美投資MOU中關於關稅降至15%的影響已納入評估。雖然台美對等貿易協定（ART）可能進一步調降部分進口項目關稅，例如進口車等，但根據經濟部評估，這對整體GDP影響有限，目前主要成長動能仍鎖定在資通訊產品強勁外銷。

主計總處目前預估立場屬「中性偏保守」，也不排除未來有進一步上修空間。蔡鈺泰強調，後續需觀察全球CSP大廠資本支出是否如期落實，若進度超前，成長動能將更強。

不過，全球資料中心建設是否面臨環評、水電供應或抗爭等變數，進而干擾拉貨節奏，仍是需持續監測的風險因素。

