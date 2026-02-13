農曆春節假期穩定物價政策 下週汽柴油估凍漲
中東地緣政治局勢趨緊繃，國際油價應聲上漲，但農曆春節將至，按照春節期間穩定物價政策，中油16日起汽、柴油價格預計凍漲。
下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。
中油累算至2月12日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為69.23美元，較上週67.45美元上漲1.78美元。本週新台幣兌美元匯率為31.512元，較上週31.613元貶值0.101元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.3元，柴油調漲0.4元。不過，依春節期間穩定物價政策，實際汽、柴油價估將不漲。
行政院日前召開穩定物價小組會議，請相關單位密切監控各類農產品與春節商品價格情勢，並請經濟部責成國營事業配合穩定物價措施，包括中油公司汽、柴油價格於春節期間（2月16日至23日）只跌不漲。
